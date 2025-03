Cuneo, approvato dalla Giunta il progetto esecutivo del restyling di piazza Europa

È stata approvata dalla Giunta, firmata dalla Sindaca e ora pubblicata, la delibera che dà semaforo verde al progetto esecutivo dell’intervento che riguarda il sedime di piazza Europa. Si tratta del progetto che era stato presentato in Commissione consiliare il 19 febbraio scorso.

Rispetto ai disegni che erano stati pubblicati nella fase dello studio di fattibilità tecnico-economica (PFTE), il nuovo progetto ha eliminato il viale alberato lungo l’asse di corso Nizza, per dare una visione ancora più completa della piazza, riposizionando le piante verso i palazzi, in modo che il numero complessivo delle nuove piante resti 48, come previsto sul PFTE. Tutto il sedime, compreso il corso, sarà sopraelevato, per eliminare scalini e barriere architettoniche da portico a portico. Nella carreggiata sarà introdotta la corsia di svolta a destra, verso corso Brunet, ora assente.

L’organizzazione degli spazi e la destinazione delle aree prevedono nella parte più a monte una maggiore libertà di utilizzo, per manifestazioni, mercati o strutture semi fisse (e sedute non ancorate al suolo e facilmente spostabili). Nell’area più a valle, e più soleggiata, ci sarà la maggiore densità arborea, con aree verdi fruibili e calpestabili (e un aumento di circa 200 mq della superficie a prato), tavoli e sedute con coperture, per poter sostare con qualsiasi tempo. Su tutta la piazza, alberi caducifoglie daranno ombra nei mesi estivi, mentre nei mesi invernali il sole potrà penetrare. È previsto uno spazio adeguato lungo il perimetro, verso i palazzi, per il posizionamento di possibili dehors. L’area a parcheggio sul lato Gesso avrà una nuova pavimentazione, alberi per rendere il parcheggio più in ombra, aiuole che aumenteranno l’area permeabile.

Spiega l’Assessore Luca Pellegrino: “Nella consapevolezza del percorso giudiziario intrapreso da alcune associazioni e alcuni cittadini, dal canto nostro intendiamo essere pronti per il prosieguo dell’intervento, così da garantire il rispetto dei tempi del piano che lo finanzia”.

Aggiunge la Sindaca Patrizia Manassero: “Abbiamo lavorato con attenzione e meticolosità, insieme ai progettisti, per arrivare a definire questo intervento molto consistente, in termini di risorse e soprattutto di ricadute sul territorio che lo circonda. Continuiamo a credere che la riqualificazione sarà un volano di rilancio per la Cuneo alta, dopo tante risorse investite negli anni per il centro storico. La nuova piazza garantirà più verde e più salute, così come fanno in generale le nostre politiche di cura e incremento del verde in città e tutti gli interventi di politiche di mobilità che mettiamo in campo”.