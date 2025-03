A Racconigi sarà realizzata un’oasi per api e insetti impollinatori

Il Comune di Racconigi ha ottenuto un contributo di 10.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC) per la realizzazione di un’oasi perenne di 150 mq destinata a diventare un rifugio stabile per api e altri insetti impollinatori. Questi piccoli ma fondamentali esseri viventi svolgono un ruolo cruciale per l’ambiente e la biodiversità, contribuendo all’impollinazione di circa il 70% delle specie vegetali del pianeta e garantendo circa il 35% della produzione globale di cibo.

“Le api domestiche e selvatiche sono essenziali per l’equilibrio del nostro ecosistema, ma purtroppo sono sempre più a rischio a causa delle attività umane e del cambiamento climatico –commenta il consigliere con delega all’Ambiente, Enrico Mariano- proprio per questo motivo, come Amministrazione, abbiamo deciso di aderire a questo progetto, che mira a proteggere questi insetti e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza del loro ruolo vitale.”

L'oasi sarà realizzata nell'area ex tiro al piattello di proprietà comunale, situata vicino al Sentiero del Maira. La scelta di questo sito è stata dettata dalla sua posizione strategica, immersa nel verde delle campagne circostanti e prossima al Fiume Maira, che con la sua presenza assicura l’acqua nelle falde acquifere, rendendo il terreno fertile e naturalmente irrigato. La ricca vegetazione del luogo, composta da alberi, fiori e arbusti, è fondamentale per il sostentamento delle api. Inoltre, la vicinanza al Sentiero sul Maira, un percorso escursionistico molto frequentato da turisti e locali, conferirà all'iniziativa una notevole visibilità.

Il terreno verrà gestito in partenariato dal Comune di Racconigi, l’Associazione Centro Cicogne e Anatidi e l’apicoltrice racconigese Giulia Minero.

Nell’ambito dell’iniziativa saranno realizzate attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull’impatto che le azioni umane possono generare sull’ambiente. Inoltre, verranno offerte opportunità educative per bambini, giovani e persone con disabilità e fragilità, coinvolgendo le scuole del territorio, l’Asilo Infantile Ribotta e la Società Cooperativa Proposta 80.

Il progetto prenderà avvio già ad aprile 2025, con il Festival dell’Ambiente RaccoEcologia, che avrà come tema centrale "Api, acqua, fiume e linfa". Durante il festival, si inizierà a far conoscere l'area dell’oasi, con attività di sensibilizzazione sul territorio, tra cui visite guidate al gelseto comunale e al Sentiero sul Maira, e attività educative rivolte a scuole e associazioni locali. In particolare, sarà organizzata l’attività "Apicoltori per un giorno" per far conoscere ai bambini e ai ragazzi le dinamiche biologiche dell’oasi, che in quel periodo sarà in fase di realizzazione, e il processo di produzione del miele.

In occasione della Giornata mondiale delle api, prevista per il 20 maggio 2025 e istituita dall’ONU per aumentare la consapevolezza sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che devono affrontare e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile, a Racconigi, in collaborazione con l’apicoltrice Minero Giulia, verranno organizzati micro - laboratori di apicoltura ed eventi collegati per promuovere i benefici del miele e i suoi valori nutrizionali, oltre l’importanza delle api per l’ecosistema.

È prevista inoltre una serie di visite guidate sul Sentiero sul Maira, nelle quali l’etologa e guida ambientale dottoressa Selena Esposito, spiegherà ai partecipanti, grandi e piccini, l’importanza delle api e soprattutto presenterà la nuova oasi: verranno illustrate le specie di piante scelte e il motivo per cui è importante piantare piante mellifere e pollinifere, specie autoctone, e ripristinare le aree boschive ormai deserte, al fine di favorire la biodiversità e salvaguardare l’ambiente.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a Fabrizio Rogato dell'Ufficio Ambiente del Comune di Racconigi, per l’impegno e la dedizione con cui ha seguito questo progetto –conclude il consigliere Mariano- Un grazie di cuore anche alla Fondazione CRC, che ha reso possibile questa iniziativa attraverso il suo generoso contributo, e a tutti coloro che saranno coinvolti nella realizzazione dell'oasi, in particolare il Centro Cicogne e Anatidi e l'apicoltrice Giulia Minero”.