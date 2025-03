Sarà assegnato a Neri Marcorè il Premio cinematografico “Alpi del Mare – Città di Busca 2025”, un riconoscimento che celebra il talento e la versatilità dell’attore, regista, doppiatore, presentatore, conduttore radiofonico e televisivo marchigiano.

L'evento, organizzato dal Cineclub Méliès in collaborazione con il Comune di Busca, si terrà domenica 30 marzo al Cine-teatro Lux.

Istituito nel 2017 in occasione del 70° anniversario del Cine-teatro Lux, il premio viene conferito ogni anno a personalità di spicco del mondo cinematografico che si sono distinte per talento e collaborazioni artistiche di prestigio.

Tra i vincitori delle scorse edizioni figurano nomi illustri come Giuseppe Battiston (2017), Margherita Buy (2018), Claudio Bisio (2019), Silvio Orlando (2022), Pupi Avati (2023) e Claudia Gerini (2024).

A consegnare il riconoscimento sarà Giancarlo Zappoli, critico cinematografico e direttore di MyMovies, partner dell’iniziativa.

La serata proseguirà con la proiezione di “Zamora”, film che segna il debutto di Marcorè alla regia.

“Abbiamo creduto fin da subito – afferma il sindaco Ezio Donadio - in questo progetto, che nel tempo ha acquisito un ruolo di sempre maggiore rilievo a livello nazionale. Ringraziamo il Circolo Méliès e il suo presidente Mattia Bertaina per la preziosa collaborazione e l’instancabile impegno nella promozione della cultura. Il loro lavoro si distingue da sempre per la qualità delle proposte e la capacità di attrarre pubblico e interesse”.

Le prenotazioni sono disponibili in sala prima le proiezioni e online sul sito www.cinemaluxbusca.it.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 349-1817658 o scrivere a programmazione@cinemaluxbusca.it.