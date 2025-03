Studentessa di prima media a San Rocco Castagnaretta, Sofia Garavagno approda alla finale dei giochi matematici della Bocconi

Sofia Garavagno rappresenterà l’Istituto comprensivo di Cuneo corso Soleri alla finale nazionale dei giochi matematici dell’università Bocconi (https://giochimatematici.unibocconi.eu/) il prossimo mese di maggio.

In palio ci sarà la finale internazionale che si terrà in estate in Tunisia, dopo l’edizione lo scorso anno in Finlandia.

Sofia ha superato brillantemente tre selezioni: la fase d’istituto, i quarti di finali online il 28 febbraio dove si è piazzata al 4° posto su 349 partecipanti ed infine le semifinali sabato 15 marzo, in presenza, presso l’Itis Vallauri di Fossano.

Sofia Garavagno ha affrontato l’ultimo step insieme ad altri 220 partecipanti della provincia di Cuneo nella categoria C1. Questa comprende studenti di prima e seconda media.

La ragazza frequenta la classe prima E nel plesso “Palatucci” di San Rocco Castagnaretta. Mettono nelle sue mani il compito di rappresentare la scuola cuneese a Milano la dirigente scolastica Aurora Zitano, che crede molto nella valorizzazione di tutti i talenti della scuola con le loro intelligenze multiple (molti studenti si sono impegnati in questa ed altre competizioni ottenendo ottimi risultati) e la docente Cristina Giordana che da anni, con metodi innovativi e attivi, promuove le materie Stem nella scuola.