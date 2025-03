IN PRINCIPIO ERA LA CHIMICA: venerdì 28 marzo il prossimo appuntamento!

In attesa della seconda serata del ciclo di seminari a tema scientifico dal titolo “A proposito di energia: pillole di termodinamica per non addetti ai lavori” in programma il 28 marzo, il primo incontro sulle origini della vita alza le aspettative ed accende la curiosità.

Venerdì 14 marzo, l’aula magna dell’ITIS, gremita di un pubblico variegato tra studenti con famiglie, ex allievi di tutte le età, docenti di tanti Istituti diversi ed appassionati di conoscenza in genere, è stata teatro di una discussione scientificamente accurata, ed al contempo accessibile a tutti. Il ritmo scorrevole delle parole del prof. Ugliengo ha tenuto l’intera platea in attenta tensione lungo tutto il viaggio che hanno compiuto gli atomi, dalla loro origine cosmica fino a trovare la loro precisa collocazione nei cicli biochimici che rendono vive le cellule di tutti i viventi.

“Che cos’è la vita” è stato chiarito dalla scienza, e grazie alla sapiente trasposizione divulgativa del prof. Ugliengo, è stato raccontato con grande semplicità durante la serata, senza che nessun contenuto risultasse banalizzato.

Il tempo è stato dilatato e compresso tra le mani del relatore per scoprire che l’uomo fa parte della storia per un battito di ciglia (duecentomila anni) rispetto all’intera storia degli esseri viventi sulla Terra (3,5 miliardi di anni). La comunità scientifica ha saputo dare spiegazione circa i mattoni molecolari alla base dei meccanismi vitali, ha studiato tutti i complessi cicli di reazioni chimiche che avvengono nelle cellule. Tuttavia rimane aperto un quesito di ampiezza infinita: come si innescano tali meccanismi? Come si mette in moto LA VITA?

Il pubblico affascinato, fortemente interessato e, di certo, molto arricchito, dopo l’ascolto ha chiesto risposte alle curiosità sulla resistenza vitale degli “orsetti d’acqua”, simpatici esserini microscopici capaci di sopravvivere in condizioni ambientali estreme, per poi lasciare che la discussione si spostasse su tematiche quali l’etica e la narrazione filosofica alle spalle delle scoperte scientifiche; il futuro della ricerca scientifica nell’epoca dell’intelligenza artificiale; le forme di vita non espresse sulla Terra che ci fanno chiedere quanto l’orizzonte possa essere vasto nell’Universo.

Dopo una così ampia e vivace partecipazione alla prima serata, gli organizzatori auspicano di poter ripetere nei prossimi appuntamenti in programma.

Venerdì 28 marzo l’ospite sarà il prof. Bruno Piacenza, che schiuderà tematiche sull’energia, il modo in cui l’uomo la sfrutta per i suoi scopi, la sostenibilità energetica e le fonti rinnovabili.

