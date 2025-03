Villanova Mondovì: la Corrado Leone and Friends presenta “da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani”

La grande musica italiana torna centrale nella produzione della band Corrado Leone and Friends. Dopo una stagione costellata di successi con lo spettacolo su Lucio Dalla e Lucio Battisti, il gruppo di Villanova Mondovì tornerà in scena con il concerto “da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani”. La prima data di questo nuovo tour sarà venerdì 4 aprile, alle ore 20.45, presso il Teatro Federico Garelli di Villanova Mondovì (via del Teatro, 9).

La poesia della lingua italiana incontra le note, è così che nasce la tradizione pluridecennale del cantautorato. Da Fabrizio De André a Vasco Rossi, passando per Riccardo Cocciante, Gino Paoli e, ovviamente, Renato Zero, che dà il nome allo spettacolo. Il vasto repertorio accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale lungo cinquant’anni attraverso brani immortali, ancora oggi capaci di divertire ed emozionare. Le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle vite di tre generazioni arrivano sul palco per raccontare la storia di tutti noi, ciò che eravamo ieri e ciò che siamo oggi.

“Torniamo in teatro con un nuovo spettacolo che propone una scaletta variegata, che spazia dai grandi nomi degli anni ’60-’70 fino ad autori più recenti e più votati al pop-rock. Questo ci permette di andare incontro alle esigenze di un pubblico il più ampio possibile, ma innanzitutto ci diverte. Spaziamo tra generi diversi, intendendo come cantautori non solo gli artisti che seguono uno stile specifico, ma chiunque scriva la sua musica e i suoi testi, portando sulla scena musicale pezzi propri, caratterizzati da sonorità inconfondibili. Quante volte, ascoltando una canzone in radio, abbiamo pensato “è proprio lui” ancora prima di conoscerne t itolo e provenienza, questo è per noi il cantautorato, qualcosa di unico, distinguibile tra mille, una musica ricca di sfumature e sentimenti.”

Commentano i musicisti. Vista la grande richiesta di prenotazioni per venerdì 4 aprile, lo spettacolo avrà una prima replica, sempre presso il Teatro Federico Garelli di Villanova Mondovì, sabato 5 aprile alle ore 20.45. Appuntamenti quindi per venerdì 4 e sabato 5 aprile alle ore 20.45. I biglietti per entrambe le serate sono in prevendita presso la tabaccheria "La Taba" di via Lorenzo Eula 12 a Villanova Mondovì.