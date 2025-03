Scontro frontale sulla SP10 a Corneliano d'Alba, interviene l'elisoccorso

Uno scontro frontale ha coinvolto, nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11.00, due mezzi lungo la strada provinciale 10, nel Comune di Corneliano d'Alba. Il sinistro è avvenuto lungo la circonvallazione del paese roerino, all'altezza del tratto di strada compreso tra le ditte Comet e Ondacor.

A entrare in collisione, per cause ancora in via di accertamento, una Fiat Panda e un mezzo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti. Violento l'impatto, con il conducente dell'autovettura trasportato via in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri di Alba, oltre alla Polizia Stradale e a personale sanitario del 118, e ai tecnici della Provincia, che hanno lavorato per il ripristino della circolazione stradale: la Provinciale, infatti, è rimasta chiusa al traffico veicolare per circa un'ora.