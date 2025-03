Progetto di Borse di Studio Eso Es: svelati i vincitori del “Premio Ciapetta”

Il mese di marzo, con l’arrivo della primavera e dei suoi colori, è stato per l’associazione Eso Es di Cuneo far fede ad una sola, significativa ebellissima frase: “Ogni bambino dovrebbe aver diritto ai sette colori dell’arcobaleno!

Così, anche quest’anno sono stati comunicati i vincitori del “Premio Ciapetta” per l’anno scolastico 2024. Il tutto è avvenuto attraverso un emozionante video collegamento con il Guatemala, una delle zone più disagiate della Terra, dove operano i nasi rossi Eso Es.

IL PREMIO

Il “Premio Ciapetta”, rivolto alle bambine e ai bambini inseriti nel Progetto di Borse di Studio sostenuto da Eso Es, ha come obiettivo quello di incentivare, oltre l'istruzione, un approccio alla vita il più possibile altruista, meritevole e propositivo.

Tre gli ambiti del premio:

Premio ESEMPIO (LIDERAZGO): questo premio è destinato alla bambina o al bambino che si sia distinto all’interno del Progetto Borse di Studio supportando l’organizzazione delle attività, nell’ambito del progetto stesso, evidenziando l’impegno generoso e disinteressato verso i bisogni degli altri;

Premio IMPEGNO (ACADÉMICO): questo premio è destinato invece alla bambina o al bambino più meritevole che si sia applicata/o nello studio e abbia raggiunto la media più elevata dei voti scolastici, compreso quello in condotta;

Premio ALTRUISMO (COMUNITARIO): questo premio è destinato infine alla bambina o al bambino che si sia impegnato maggiormente nell’aiutare la comunità in cui vive e che abbia compiuto significativi ed esemplari atti di altruismo e di solidarietà.

Per l’anno scolastico 2024 Eso Es ha premiato: Nestor (Premio IMPEGNO), Melany (Premio ESEMPIO) e Keyli Rocio (Premio ALTRUISMO)

“Diritto allo studio e alla scoperta - ci raccontano da Eso Es - diritto ai sogni e ai desideri, diritto al gioco, diritto allo stupore, diritto alla serenità e alla risata, diritto al tempo libero, diritto all’amicizia: il premio vuole aiutare a soddisfare quei diritti dell’infanzia che in un contesto di vita potrebbe negare o non agevolare nella quotidianità, stimolando i bambini ad impegnarsi e ad essere loro stessi motore di cambiamento per credere in un mondo più umano, più buono, meno oscuro e più colorato. Tutto questo per concretizzare un arcobaleno di sogni che, con dedizione e speranza, si possono realizzare!”



CIAPETTA: COLORI E SOLARITÀ TRAVOLGENTI

Il Premio nasce grazie lei, Clown Ciapetta, dedicato al suo indelebile ricordo. Descritta dal gruppo come “ricercatrice di meraviglia e di gioia di vivere, un effetto domino di colori e di solarità travolgenti”, è stata capace di interpretare le difficoltà come opportunità, ma soprattutto di osservare il mondo da un punto di vista ogni volta inedito, con spensieratezza e consapevole positività.

Il “Premio Ciapetta”, pertanto, non è soltanto la speranza, un sogno possibile, ma un legame che la vita non ha interrotto e che nel cuore continua sempre a germogliare.