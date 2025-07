Cuneo: il maltempo mette fuori uso l’ascensore inclinato

I temporali della serata di ieri hanno compromesso il funzionamento dell’ascensore inclinato che collega l’area delle piscine con corso Marconi.

L’ipotesi più verosimile è che una scarica elettrica abbia colpito la linea di corsa, causando un guasto di dimensione rilevante ai componenti elettronici, mettendo fuori uso i circuiti di collegamento tra il quadro elettrico e la cabina dell’ascensore.

Al momento non si è in grado di stimare i tempi di risoluzione della problematica e i tecnici sono al lavoro per trovare le componenti da riparare.