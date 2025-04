Giornate zootecniche di Fossano, la Cia Cuneo sostiene la creazione del Distretto della carne

"I segnali provenienti dal mercato zootecnico sono complessivamente positivi. C’è richiesta di carne Piemontese e lo stesso vale per le vacche delle razze da latte, trainate dal buon andamento del comparto. Dopo anni di difficoltà, si torna a raccogliere qualche buon risultato, anche se bruciano ancora sulla pelle degli allevatori le perdite del recente passato".

È il commento a caldo del responsabile della sede di Fossano di Cia Agricoltori italiani, Corrado Bertello, sulle Giornate della Zootecnia piemontese, che culmineranno mercoledì 9 aprile a Fossano con la 96ª Fiera del Vitello Grasso, dopo la Mostra provinciale dei bovini di Razza Frisona e la 2ª Mostra provinciale dei bovini di Razza Pezzata Rossa, svoltesi nello scorso fine settimana.

"Ora serve puntare con la massima determinazione sulla creazione del Distretto della carne – continua Bertello -, siamo a fianco del Comune per offrire tutto il sostegno necessario alla realizzazione di questo progetto, che rappresenterebbe un elevato valore aggiunto per la zootecnìa dell’intero territorio, riconoscendone la vocazione produttiva. L’auspicio è che vengano sciolti al più presto i nodi che ancora esistono sulla definizione dell’area di interesse e sul coinvolgimento delle aziende e delle associazioni del settore. Le Amministrazioni comunali del Comprensorio possono svolgere un ruolo decisivo come collettore delle istanze del settore. L’obiettivo finale è avvicinare il mondo della produzione a quello del consumo, attraverso operazioni di comunicazione e sviluppo che solo un Distretto della carne potrebbe garantire al livello maggiormente efficace, sia globalmente, sia distinguendo le singole produzioni, divise per specie animale, dai bovini, ai suini, ai polli".

Sempre rimarcando l’opportunità di favorire il dialogo con il consumatore, Bertello, che ha presidiato le Giornate fossanesi insieme al responsabile provinciale del Settore Zootecnico di Cia Cuneo, Silvio Chionetti, giudica favorevolmente la scelta di organizzare l’evento zootecnico nel cuore della città: "E’ importante – dice Bertello – che il consumatore possa avvicinarsi anche fisicamente alla realtà agricola, in modo da comunicare direttamente con chi la vive ogni giorno, il confronto aiuta tutti ad essere consapevoli delle proprie scelte, tanto più quando si parla di un alimento così essenziale, come la carne".