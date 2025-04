Da Cuneo a Riccione per la masterclass "Lifexcellence", per promuovere la Spa Industry

Ieri, lunedì 7 aprile 2025, si è conclusa a Riccione la Masterclass di "LIFEXCELLENCE", un evento di grande rilievo organizzato presso l'hotel Ambasciatori Luxury Resort, che ha visto la partecipazione di oltre 60 professionisti, imprenditori e relatori selezionati dall'Italia e dall'estero.

LIFEXCELLENCE, azienda leader nel settore Spa & Welness fondata dal cuneese Andrea Bovero, si propone di elevare gli standard di qualità nel mondo del benessere e della salute, integrando tradizione e innovazione. Grazie alla stretta relazione con la World Spa Organization (presente in 80 stati nel mondo), da oltre 20 anni LIFEXCELLENCE raccoglie e analizza informazioni a livello mondiale, per anticipare i nuovi trend del settore.



Andrea Bovero, imprenditore visionario, ha dedicato la sua vita alla promozione di un modello di lifestyle made in Italy, partecipando come speaker e testimoniale ai più importanti forum internazionali. Con una carriera che spazia dalla consulenza alla creazione di programmi di alta formazione, il Dr. Bovero - giornalista e scrittore di libri di successo - da sempre ispira i professionisti a esprimere il massimo potenziale. LIFEXCELLENCE è il culmine di questa missione, un'iniziativa che promuove Masterclass, progetti culturali ed eventi di eventi di rilievo, con l'obiettivo di formare professionisti e imprenditori, diffondere una cultura di eccellenza e informare gli attori principali sulle novità e le evoluzioni della Spa Industry, che senza dubbio conoscerà uno sviluppo sempre più concreto.



Tra i relatori di spicco che hanno partecipato alla Masterclass di Riccione c'era un altro cuneese, il designer Gabriele Aranzulla, conosciuto per molteplici attività che spaziano dallo sport al benessere, con una spiccata appartenenza al mondo artigiano. Aranzulla è da anni focalizzato sulla ricerca dell’eccellenza sostenibile nel mondo delle Spa. La sua relazione stretta con Andrea Bovero è nata da una condivisione di valori e obiettivi comuni e dal sogno di rendere il mondo un luogo piacevolmente esperienziale. Aranzulla, con la sua esperienza tecnica, ha portato un tocco innovativo alla Masterclass, dimostrando che dall'unione della fantasia e della tecnologia possono nascere nuovi spunti di riflessione per progetti all’avanguardia.

La sinergia tra Bovero e Aranzulla ha dato vita a una nuova partnership che promette di collocare Cuneo tra le province di riferimento nel settore Spa & Beauty e rivoluzionare concretamente il mondo delle Spa con nuovi progetti di ampio respiro.

Bovero ha scelto Aranzulla come designer di fiducia per compiere il grande passo nel mondo dei prodotti personalizzati di alta gamma. I due imprenditori stanno lavorando in modo vulcanico a progetti che mirano ad offrire esperienze uniche, combinando tecniche tradizionali di benessere con soluzioni moderne e tecnologiche che potrebbero coinvolgere altre aziende della provincia di Cuneo, proprio per un forte radicamento al nostro territorio.

Le scelte di Bovero non sono mai state casuali e le sue capacità imprenditoriali si sono rivelate una guida trainante per trasmettere contenuti rilevanti e informazioni a tutto il comparto del benessere negli ultimi 25 anni.

Attendiamo fiduciosi sviluppi importanti e risvolti interessanti per le imprese del nostro territorio.