Identificato e indagato il motociclista autore dell'aggressione ai danni di un'anziana cuneese alla guida

Ha un nome e cognome il motociclista cuneese che si è reso responsabile di due aggressioni avvenute mercoledì 26 marzo, in zona Madonna dell’Olmo.

Le ipotesi di reato, per le quali è indagato, sono danneggiamento e violenza privata.

L'uomo è stato identificato dai carabinieri dopo la denuncia delle vittime, in particolare di una donna di età avanzata, costretta a fermarsi per una non meglio imprecisata incomprensione di natura stradale. Una volta raggiuntala, sarebbe stata aggredita verbalmente e le sarebbe stato danneggiato il cofano della vettura con un violento pugno.

La donna, comprensibilmente, ha avuto paura ma, come spiegano gli inquirenti, non ci sarebbe stata nessuna aggressione a scopo di rapina né si può in alcun modo parlare di macchina distrutta.

Nella stessa giornata il secondo alterco, sempre per ragioni riguardanti incomprensioni sulla corretta condotta stradale, con protagonista uno dei soggetti già protagonisti della prima aggressione, questa volta nei confronti di uomo.

La vicenda è stato oggetto di un vocale inoltrato migliaia di volte su WhatsApp, con una ricostruzione dei fatti che, se da un lato ha trovato riscontro - il responsabile è infatti indagato - dall'altra ha creato un grande e, nel caso specifico, ingiustificato allarme.