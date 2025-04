A Villafalletto appuntamento con lo "Svuota casa" a favore del canile

Il prossimo 13 aprile, a Villafalletto, in via Vottignasco 1/ter, dalle 9 alle 17, è in programma l'iniziativa "Svuota casa", dove si potranno vendere e acquistare libri, elettronica, giochi, casalinghi e tanto altro. L'entrata è libera e anche l'offerta per acquistare qualcosa.

Si tratta di un'iniziativa a scopo benefico, per il PROGETTO La Casa di Freddy, nato dall'impegno consolidato di un'associazione storica che opera ormai da anni sul territorio. Il ricavato delle donazioni sarà devoluto al canile.