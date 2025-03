Cuneese brutalmente assassinato alle Canarie, via al processo: tre imputati rischiano 15 anni di carcere

Andrea Costa. Il 12 settembre 2021 fu assassinato in Spagna

Inizia oggi (venerdì 28 marzo) in Spagna il processo per l'omicidio di Andrea Costa, avvenuto il 12 settembre del 2021 alle Canarie. La vittima è un ex operaio metalmeccanico originario di Confreria, che sull'isola aveva provato a gestire, senza successo, un Cannabis shop.

Dopo averlo ucciso, i tre imputati, David José R.P. detto “L’Adottato”, Juan Felipe A.V. e Estefanía Pino A.V. avevano dato alle fiamme il corpo di Costa all'interno della sua vettura, in località Pozo Izquierdo. Fu proprio dal rinvenimento del cadavere carbonizzato, il giorno 13, che presero il via le indagini .

Tutti gli imputati rischiano una condanna a 15 anni di carcere per omicidio.



Il delitto era stato commesso l'11 settembre 2021 a Vecindari. Solo successivamente, secondo l' accusa, i tre avrebbero spostato il cadavere della vittima nel proprio veicolo fino a Pozo Izquierdo, dove lo avrebbero bruciato per eliminare le prove.



Il processo sarà presieduto dal giudice Arcadio Díaz Tejera, che renderà pubblica la sentenza pronunciata da una giuria popolare. Lunedì 1 aprile saranno sentiti gli imputati.