A Cuneo la premiazione dell’undicesima edizione di “Eureka!”, il concorso per giovani ingegneri di Confindustria Cuneo [GALLERY]

È stato l’istituto comprensivo di Villanova Solaro con l’elaborato “Attacco spaziale” a trionfare nell’undicesima edizione del progetto di orientamento ed educazione all’imprenditorialità promosso da Confindustria-Federmeccanica – con Ferrero, Alstom, Lurisia, Bottero e “Il Sogno di Lele” come sponsor - “Eureka! Funziona!”.

La premiazione si è tenuta nella mattinata odierna a Cuneo, nello spazio Varco di via Carlo Pascal. Le scuole partecipanti – oltre a quella del comune di Villanova Solaro sono state presenti quelle di Bra, Diano d'Alba, Sinio, Scarnafigi, Peveragno, Vicoforte e Villanova - hanno raggiunto il capoluogo di provincia verso le 9 e le premiazioni effettive degli elaborati in esposizione sono iniziate circa un’ora dopo; alle 11 lo spettacolo di magia del Mago Alby e poi il ritorno ai territori di provenienza.

“Anche dopo undici anni è sempre una grande emozione vedere così tanti ragazzi coinvolti ed entusiasti – ha aggiunto ancora Mauro Danna, vicedirettore e responsabile Innovazione di Confindustria Cuneo -. Grazie a voi continuiamo a entrare in contatto con idee sempre nuove”.

A presentare premi e menzioni Giorgio Rolfo, presidente della sezione Meccanica di Confindustria Cuneo: “Sempre bellissimo, per noi, essere qui – ha detto ai ragazzi -. Speriamo di vedervi, tra qualche anno, come ingegneri, imprenditori, creatori d'idee come siete stati in questo percorso. Un grande ringraziamento anche agli insegnanti, per il lavoro e l'impegno e la passione che impiegate ogni giorno”.

Le scuole premiate

Oltre all’istituto vincitore del primo premio, il secondo posto è stato assicurato al plesso di Scarnafigi – autore dell’elaborato “Super labirinto magnetico” – e il terzo alla scuola di Madonna del Pasco di Villanova Mondovì con il suo “A pesca di numeri”.



[I premiati al secondo posto]



[I premiati al terzo posto]

Altri premi speciali sono stati consegnati alle scuole di Diano d’Alba (miglior disegnatore tecnico), Vicoforte Mondovì (miglior diario di bordo, con anche un qr code che rimanda a una video-spiegazione del progetto) e Bra (miglior pubblicitario). Alla già premiata scuola di Scarnafigi anche il premio come miglior costruttore.

Menzioni speciali alle scuole di Vicoforte e Sinio (in quest’ultimo caso il premio è stato consegnato dalla presidente di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, e dal suo cane Mela).