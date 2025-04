Savigliano pronta a ospitare, di nuovo, la "Fiera delle opportunità"

Domanda e offerta, nel mondo del lavoro, tornano ad incontrarsi. Il Comune di Savigliano – attraverso l'Informagiovani cittadino, insieme alla Cooperativa Orso e con il sostegno di Unito, Centro per l'impiego e Consulta delle attività produttive – organizza per martedì 15 aprile la “Fiera delle opportunità” 2025.

Dalle ore 10 alle 17, presso il Polo Universitario saviglianese di via Garibaldi, giovani, giovani adulti e più in generale tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro potranno trovare stand riguardanti l'Università, la formazione post-diploma, la ricerca del lavoro ed altre opportunità.

«Come ogni anno – spiegano dall’Informagiovani – torna questo importante appuntamento per il territorio. Lo scopo non cambia: scoprire quali opportunità offra il territorio saviglianese in merito principalmente a formazione, lavoro e tempo libero. Tutto in un luogo unico».

L'ingresso è libero. Per informazioni, contattare lo 0172.713295.