Motociclisti aggrediscono anziana in zona Madonna dell’Olmo: indagano i Carabinieri

Danneggiamento e violenza privata. Sono le ipotesi di reato in merito alle quali i Carabinieri della Compagnia di Cuneo indagano con riguardo a due aggressioni avvenute ieri, mercoledì 26 marzo, in zona Madonna dell’Olmo, ad opera di alcuni motociclisti che in entrambe le circostanze viaggiavano in compagnia di altri biker.

In entrambi i casi – sottolineano le forze dell’ordine – si sarebbe trattato di contenziosi legati alla viabilità stradale, e non di aggressioni a scopo di rapina, come erroneamente denunciato nella forse frettolosa ricostruzione divenuta oggetto di un un messaggio vocale che circola in queste ore in una moltitudine di chat locali.

Il primo episodio avrebbe avuto come vittima una donna di età avanzata, costretta a fermarsi dalla coppia di motociclisti per una non meglio imprecisata incomprensione di natura stradale. Una volta raggiuntala, questi le avrebbero inveito contro e avrebbero danneggiato il cofano del suo veicolo con un violento pugno, provocandole un comprensibile e grave spavento.

Nella stessa giornata il secondo alterco, sempre per ragioni riguardanti incomprensioni sulla corretta condotta stradale, con protagonista uno dei soggetti già protagonisti della prima aggressione, questa volta nei confronti di uomo.

I Carabinieri sono sulle tracce degli autori di tali condotte violente.