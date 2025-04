Declassamento del lupo, a Villanova Mondovì l'incontro di cacciatori e agricoltori: sugli abbattimenti proposti dall'ISPRA occhi puntati alla Regione

Venerdì sera, 11 aprile, a Villanova Mondovì presso la sala della Società di mutuo soccorso, si è tenuto il convegno sul Declassamento del lupo organizzato da Tutela Rurale, Agricoltori autonomi italiani e Cacciatrici Federcaccia, all’evento hanno preso parte anche la Confederazione italiana agricoltori e la Confagricoltura e l’ADIALPI (Associazione dei margari per la difesa degli alpeggi).

L’evento molto è stato molto sentito e partecipato dagli allevatori locali ma in sala non vi erano solo allevatori, segno che il lupo è diventato – a seguito della presenza dei lupi in contesti abitati e del fenomeno emergente predazione dei cani - un problema sociale che interessa svariate categorie del mondo rurale e semplici cittadini.

Nessun discorso di circostanza ma interventi informativi con prese di posizione chiare. Si è riferito dell’iter del percorso del declassamento del lupo anche con riferimento alle discussioni in atto presso il parlamento italiano ed europeo; si è parlato delle conseguenze del declassamento e del ruolo delle regioni.

Peccato che l'assessore Bongiovanni non abbia raccolto l'invito perché sono state parecchie e dure le sollecitazioni rivolte all'indirizzo della Regione Piemonte. Ci si augura che ci siano nuove occasioni per un confronto. La Regione deve spiegare perché non ha attuato sino ad oggi le deroghe previste dalla normativa vigente e cosa pensa di fare di fronte alla disponibilità dell’ISPRA a fornire parere positivo all’abbattimento di lupi in Piemonte sino al numero massimo di 17. Nel corso del convegno sono stati anche contestati i bandi della Regione che assegnano contributi agli allevatori a titolo “difesa dai lupi”. “Perché non discuterne con gli allevatori” si sono chiesti alcuni relatori?

Sono intervenuti: Marco Bruzzone (Agricoltori autonomi), Damiano Revelli (Agricoltori autonomi), Giovanni Dalmasso (Adialpi), Silvio Chionetti (CIA), Valter Roattino (Confagricoltura), Chiara Petrini (Cacciatrici Federcaccia), Michele Corti (pres. Ass. naz. Tutela Rurale), l'on. Francesco Bruzzone (Lega), il sen. Giorgio Maria Bergesio (Lega).