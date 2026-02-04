AFP Dronero – Corso Operatore Meccanico. Officine e futuro: dove si impara facendo

Quando si entra nei laboratori dell’AFP, al Centro “Don Michele Rossa” di Dronero, la prima cosa che colpisce non è il rumore delle macchine, ma l’attenzione degli studenti. C’è chi misura un pezzo appena tornito, chi studia una tolleranza, chi programma una macchina CNC per la prima volta. In quelle ore, apprendimento e lavoro sembrano confondersi, e non per caso.

"Il nostro corso nasce per tenere insieme queste due dimensioni: formare e lavorare, imparare e produrre" spiega Laura Demaria, direttrice del Centro di Dronero. Il corso Operatore meccanico – Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione, rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 24 anni, inizia con l’alternanza simulata e prosegue con stage annuali da 300 ore nelle aziende meccaniche della zona.

Gli studenti non si limitano a osservare: progettano in 2D e 3D, realizzano prototipi con stampanti 3D, programmano robot e macchine CNC con linguaggio ISO, seguendo lo stesso workflow che troveranno nel settore produttivo. "Da fuori sembra una scuola professionale. Dentro è un pezzetto di industria" commenta Ingrid Brizio, direttrice generale AFP. "Gli imprenditori ci dicono che manca personale qualificato: questo corso nasce per rispondere a quella domanda in modo concreto, formando tecnici che sanno lavorare in sicurezza, leggere il disegno e programmare una macchina. Sono competenze che aprono porte reali".

E le storie personali lo confermano: chi decide di entrare in azienda subito dopo gli studi, spesso parte proprio dallo stage; chi vuole crescere ancora, prosegue con il Diploma di Tecnico per l’automazione industriale. In entrambi i casi, il passaggio dal banco alla produzione è breve.

E soprattutto, possibile.

Corsi in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Statali, Bilancio Regionale e PR FSE+ 2021/2027.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (IeFP): CORSI TRIENNALI E DIPLOMI PROFESSIONALI A.F. 2026|2027

