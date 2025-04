Cherasco: il prestigioso Barolo cru Mantoetto ai nati del 2021

Anche quest’anno il comune di Cherasco donerà una bottiglia del prestigioso vino cru “Mantoetto”, unico Barolo presente sul territorio cheraschese, ai bambini cheraschesi nati nello stesso anno di vendemmia, cioè nel 2021.

Cherasco è uno dei 11 comuni dove si produce il Barolo DOCG, precisamente nel vigneto Mantoetto, la cui menzione geografica aggiuntiva (MGA) o Cru è unica per il comune. La Regione Mantoetto è una piccola collina a cui si arriva dalla frazione Moglia, sulla fondovalle del Tanaro, salendo verso la Morra, sulla sinistra; è qui che il marchese Umberto Fracassi ha il suo vigneto di Nebbiolo da Barolo, poco più di 2 ettari che producono circa 10mila bottiglie. La famiglia Fracassi ha sempre avuto terreni e vigneti ma fino agli anni ’80 il casato era impegnato nell’industria della lana in quel di Biella. Poi circa 30 anni fa Umberto Fracassi decise di dedicare tutto il suo tempo nella viticoltura. Mantoetto è un vigneto storico e ha sempre avuto il Nebbiolo: un ettaro con viti di oltre 50 anni, mezzo ettaro con piante di 20 anni e l’altro mezzo di 15, insomma, un continuo crescendo.

La cerimonia di consegna delle bottiglie provenienti dalla cantina Umberto Fracassi Ratti Mentone ai genitori dei piccoli del 2021 è fissata sabato 3 maggio, alle ore 16.30, nella piazza del Comune (o nel salone del Consiglio in caso di brutto tempo). Particolarità delle bottiglie l’etichetta stampata con un quadro del pittore cheraschese Romano Reviglio scomparso nel 2008 e la dedica a don Silvio Mantelli, in arte il Mago Sales fondatore del Museo della Magia di Cherasco.

«Cherasco è uno degli 11 Comuni che producono Barolo Docg, il celebre vino rosso conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e che richiama nei nostri territori tanti turisti ed enofili. – dice il vicensindaco Umberto Ferrondi - Un simbolo d’eccellenza per la nostra Città e rappresenta al meglio il legame profondo tra qualità e territorio. Abbiamo voluto dedicare l’annata 2021 del Barolo Mantoetto a don Silvio Mantelli in arte il Mago Sales, fondatore del Museo della Magia di Cherasco che si è sempre prodigato per la felicità e la gioia dei bimbi di tutto il mondo».