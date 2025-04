Anche la LILT di Cuneo si mobilita per Carola, bambina di 7 anni affetta da un raro tumore cerebrale

Carola ha solo sette anni, ma da oltre tre combatte una battaglia che nessun bambino dovrebbe affrontare. Vive a Roata Rossi, una frazione di Cuneo, e il suo sorriso ha il potere di accendere anche le giornate più buie. Dal 2021, Carola è alle prese con un ependimoma, un raro tumore cerebrale che ha richiesto interventi chirurgici delicati, cicli di chemioterapia, protonterapia, una tracheostomia e un percorso terapeutico estenuante.

Oggi, dopo la terza recidiva della malattia, si apre una nuova possibilità: un trattamento innovativo, la terapia CAR-T, disponibile presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Una cura di frontiera, che potrebbe rappresentare per Carola una speranza concreta.

Una storia di coraggio, amore e comunità

La storia di Carola è fatta di coraggio e resilienza, ma anche di amore e speranza. Accanto a lei, una famiglia che non ha mai smesso di lottare, affrontando ogni giorno spese ingenti legate a viaggi, soggiorni fuori regione, assistenza domiciliare e scolastica, terapie mediche e strumenti sanitari indispensabili.

Per questo nasce la campagna di raccolta fondi “Insieme per Carola – La Speranza è una Cura”, promossa dalla LILT Cuneo odv – (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Cuneo ODV), in stretta collaborazione con la famiglia.

Un aiuto concreto per Carola

I fondi raccolti serviranno a:

Sostenere le cure mediche, compresa la terapia CAR-T

Garantire la presenza e il supporto costante della famiglia

Restituire a Carola il diritto a una vita da bambina, piena e libera

Come contribuire

Ogni gesto può fare la differenza. È possibile sostenere la causa con una donazione tramite:

Satispay :

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Cuneo – Via Meucci 34 ROVhttps://web.satispay.com/app/open/shops/376d30ad-8858-4a26-9bb7-a292c539ca71?fbclid=IwY2xjawJ2u-tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFBejNkQ01CaGlmb1pscW9zAR6qYgwyo9yMSBtkodBgCi2Z2s9EkngUERAgx1WlAIevnEVa3BS0CC15TrB-NA_aem_3kA9VeaPSEvUoM3lP1PK6Q

: – Via Meucci 34 ROVhttps://web.satispay.com/app/open/shops/376d30ad-8858-4a26-9bb7-a292c539ca71?fbclid=IwY2xjawJ2u-tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFBejNkQ01CaGlmb1pscW9zAR6qYgwyo9yMSBtkodBgCi2Z2s9EkngUERAgx1WlAIevnEVa3BS0CC15TrB-NA_aem_3kA9VeaPSEvUoM3lP1PK6Q Bonifico bancario:

IBAN: IT80Z 03069 1020 0100 0000 76731

Intestato a: LILT Cuneo ODV – Intesa San Paolo

È inoltre possibile contribuire condividendo la campagna con amici, colleghi, scuole, associazioni o organizzando eventi solidali.

Trasparenza garantita

La raccolta fondi è gestita con la massima trasparenza da LILT Cuneo ODV. Tutti i fondi saranno destinati esclusivamente alle necessità mediche e quotidiane di Carola e della sua famiglia.

Contatti per informazioni

 LILT Cuneo ODV

 www.legatumoricuneo.it

 info@legatumoricuneo.it

 0171 697057

Perché Carola non è sola. Perché la speranza è una cura.