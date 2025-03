"Il suo sguardo era sempre rivolto al futuro": il ricordo del mondo economico e istituzionale per la morte di Giandomenico Genta

Lutto nel mondo economico e politico per la scomparsa di Giandomenico Genta, noto commercialista e tributarista cuneese, per sei anni presidente della Fondazione CRC, dal 2016 al 2022 e grande protagonista della scena economica cuneese.

Aveva 68 anni. Nel 2021 aveva affrontato il Covid e un lungo e complicato percorso di cura. L'ultima apparizione pubblica alla festa di compleanno del Rondò dei Talenti, tra la commozione dei presenti.

La camera ardente è allestita presso l'ospedale Santa Croce di Cuneo. Il funerale si terrà giovedì alle ore 14.30 nel Duomo di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE ALBERTO CIRIO

"Con Gianni Genta salutiamo un grande uomo della "Provincia Granda", una persona attaccata al suo territorio a cui dobbiamo grandi meriti per aver sostenuto, nei vari ruoli istituzionali che ha ricoperto, lo sviluppo turistico, sociale ed economico della nostra terra. Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze mie e della Regione Piemonte". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sulla scomparsa di Giandomenico Genta.

Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO LUCA ROBALDO

"Desidero esprimere, a nome della Amministrazione Comunale di Mondovì e della Amministrazione Provinciale, le più sentite condoglianze alla famiglia ed a tutti i cari di Giandomenico Genta. Lascia un vuoto incolmabile ancor più se si va col pensiero alle tantissime, innumerevoli, iniziative che grazie al suo impegno ed alla sua proattività hanno consentito al nostro territorio di svilupparsi. In ognuno dei suo ruoli ha saputo declinare al meglio lo spirito cuneese, conducendo con grande autorevolezza la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e rappresentando il nostro territorio, prima ancora e con la medesima autorevolezza, in seno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Ricordo molti episodi vissuti con Gianni, alcuni dei quali da oggi serberò come bellissimi ricordi anche di natura personale". Così lo ricorda il sindaco di Mondovì e presidente provinciale, Luca Robaldo.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUNEO

"Giandomenico Genta è scomparso nella mattinata di oggi e seppur riserveremo il classico momento di commemorazione all’inizio del prossimo Consiglio comunale, ho ritenuto giusto ricordarlo anche questa sera. Era una persona ben conosciuta da tutti noi nella nostra attività amministrativa e politica, una delle figure più di primo piano nella vita della città e la presidenza della Fondazione CRC ne è soltanto un esempio. Ci stringiamo, tutti, ai famigliari e ai cari ora in lutto” ha detto il presidente del Consiglio comunale del capoluogo di provincia Marco Vernetti.

CUNEO CIVICA SALUTA UNO DEI SUOI FONDATORI

La comunità di Cuneo piange la scomparsa di Gianni Genta, figura di spicco nel panorama istituzionale e sociale del territorio. Genta, noto per il suo straordinario spessore umano e professionale, si è spento dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro le conseguenze del Covid.

Fin dal suo debutto ufficiale nel 2012 - lo ricordano da Cuneo Civica -, Gianni Genta è stato uno dei fondatori e punto di riferimento della lista civica "Crescere Insieme" (da settembre 2024 “CUNEO Civica”), che ha rappresentato un punto di riferimento civico e politico per i cittadini di Cuneo, crescendo di elezione in elezione. Con oltre l'8% dei voti nel 2017 e quasi il 9 nel 2022 la lista si è affermata come voce credibile e concreta, con due assessori (Paola Olivero e Andrea Girard), e tre consiglieri (Elio Beccaria, Mario Di Vico e Luca Paschiero) impegnati nel miglioramento della città.

Genta ha ricoperto ruoli di grande responsabilità in importanti società ed enti nazionali, tra cui Presidente e componente di Collegi Sindacali, Organismi di Vigilanza e Consigli di Amministrazione. La sua dedizione al mondo accademico lo ha visto impegnato come Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Membro del Comitato esecutivo e del Consiglio dell’ACRI, Vicepresidente dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e, soprattutto, illuminato Presidente della Fondazione CRC, Genta ha lasciato un'impronta indelebile nella vita della comunità.

Negli ultimi quattro anni, Genta ha affrontato con incredibile forza e dignità le conseguenze del Covid, dimostrando un coraggio e una lucidità di visione che non sono mai stati scalfiti dalla sofferenza.

Sotto la sua guida, la Fondazione CRC è diventata un motore di crescita e solidarietà per il territorio, affrontando sfide complesse come le calamità naturali (l'alluvione del 2016 e la tempesta Alex) e la pandemia, durante la quale la Fondazione si è distinta per efficienza e tempestività. Genta ha inoltre portato avanti delicate operazioni finanziarie che hanno rafforzato il peso strategico del territorio, come l'operazione UBI-Sanpaolo, che ha portato la sede della Direzione regionale del Piemonte di Banca Intesa Sanpaolo a Cuneo.

Il suo sguardo era sempre rivolto al futuro, con una particolare attenzione ai giovani, alla sostenibilità e alle piccole comunità, nella ferma convinzione che il progresso dovesse essere inclusivo e condiviso.

"È stato un privilegio camminare al tuo fianco. Cercheremo di seguire il tuo esempio e di custodire con responsabilità la grande eredità che lasci alla comunità. Grazie di cuore, Gianni."

L'ONOREVOLE MONICA CIABURRO

"Con Giandomenico Genta la provincia di Cuneo perde uno dei suoi uomini migliori. Una persona gentile, molto legata al suo territorio che ha sempre sostenuto, aiutato, amato. Massima è sempre stata la sua attenzione ai piccoli Comuni ed alle loro esigenze. Ho un ricordo molto bello di lui, che bene sottolinea il suo attaccamento alla Granda. Ero appena stata eletta sindaco ad Argentera e il suo aiuto fu prezioso per non perdere un finanziamento importante per la comunità. Rivolgo alla famiglia le mie più sentite condoglianze”. Così l’onorevole Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, sulla scomparsa di Giandomenico Genta.

LA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA

Grande il cordoglio del "Magistrato dipendenti e volontari" della Confraternita della Misericordia, nata a Cuneo nel 2006 anche grazie a Giandomenico Genta, che ne fu uno dei soci fondatori.

"Tutti noi ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore. Genta è sempre stato vicino alla nostra realtà, anche da presidente della Fondazione, sostenendoci con contributi e anche con la donazione di un'ambulanza. Un uomo generoso e attento alle esigenze di tutti. Non possiamo che ringraziarlo per quanto ha fatto per la Confraternita, che esiste anche grazie a lui".