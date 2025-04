"Servi Inutili": a Ceva nasce un nuovo gruppo di volontariato

Viviamo in un tempo di secolarizzazione e di oscurantismo culturale, dove l'arroganza e il bullismo la fanno da padroni, spesso anche a livello istituzionale.

L' Occidente cerca in tutti i modi di arginare i flussi migratori, causati dalla parte ricca del mondo che sfrutta intere popolazioni per impossessarsi delle ultime risorse energetiche e dei minerali rari.

Il paradosso è che i Paesi che hanno le materie prime sono considerati poveri, perché i Paesi ricchi li derubano, fomentando guerre destabilizzanti, inquinando e sfruttando i loro terreni, sottopagando i prodotti dei contadini del Sud del mondo. Il 20% della popolazione mondiale consuma l' 80% delle risorse del pianeta e, secondo dati recenti, quasi un miliardo e mezzo di persone vivono con un reddito inferiore a un dollaro al giorno e 800 milioni, tra i quali molti bambini, soffrono la fame.

Il 20% più ricco dell' umanità possiede l' 86% della ricchezza, mentre il 20% più povero ne detiene appena l' 1,3%..

Purtroppo abbiamo perso anche la capacità di indignarci di fronte agli orrori di Gaza, del Sudan, dell' Ucraina e degli altri 53 conflitti in corso nel mondo.

La propaganda ci porta all' approvazione delle immagini dei migranti chiusi in gabbia, legati e trattati come bestie, al prevaricamento del diritto internazionale e al disconoscimento degli organismi sovranazionali come la CPI.

L' elenco delle disuguaglianze e dei soprusi sarebbe ancora lungo, per questo, con alcuni amici abbiamo deciso di costituire un' associazione che si informa e si forma su questi problemi per poi trasmetterli alla comunità, per dare voce a chi non ha voce.

Giovedì 8 maggio, alle ore 20,45, presso la biblioteca comunale di Ceva, Don Gianni Martino, già missionario in Brasile e da sempre attivo nella difesa dei diritti umani, presenterà il gruppo -Servi Inutili-, che nasce da radici cristiane, ma che è aperto a tutti quelli che hanno a cuore il lavoro per gli ultimi.

Nel nostro piccolo vogliamo seguire la predicazione di Papa Francesco, che, semplicemente, è mettere in pratica le parole del Vangelo, cercando di uscire dall' abitudine e dall' ipocrisia che, qualche volta, interessa anche il mondo cattolico.

Cercheremo di fare sentire la voce dei bambini di Gaza e degli altri conflitti, dei bambini che lavorano nelle miniere per estrarre il cobalto e altri materiali che servono per la costruzione dei nostri smartphone, di quelli che sono sfruttati e lavorano in disumane condizioni di schiavitù per mantenere i nostri privilegi.

Come ci ha insegnato Papa Francesco vorremmo essere la voce dei più poveri, degli ultimi appunto, e lavorare per loro, per quanto ci sarà possibile.

Cercheremo di fare proposte concrete, quali il commercio equo e solidale.

Pensiamo che conoscere i problemi reali che ci sono nel mondo e combattere la falsa propaganda che ogni giorno arriva nelle nostre case sia importante.

Perciò vi aspettiamo numerosi ,anche solo per scambiare le opinioni e fare una chiacchierata tra amici riguardo a problemi molto seri.