A Racconigi osservati tre esemplari di Voltapietre: "E’ la terza volta in quarant’anni di attività"

Una curiosità che merita certamente di essere segnalata quella che arriva dal Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi.

"Ieri – scrivono dal Cras pubblicando le foto realizzate da Giuseppe Sardi – nella zona umida di Racconigi sono stati osservati tre esemplari di Voltapietre (Arenaria interpres) per la sola terza volta in quarant’anni di attività. Il Voltapietre, caratteristico per la forma tozza con zampe corte e piumaggio arlecchino, è un migratore a lungo raggio: percorre migliaia di chilometri per raggiungere le aree costiere più estreme, nidificando alle latitudini circumpolari per poi spostarsi a svernare sui litorali dell’Europa occidentale tra il Mare del Nord e la Penisola Iberica, lungo le coste del Mar Mediterraneo fino in Africa. Il nome riflette le sue abitudini alimentari: con il forte becco, ribalta i sassi alla ricerca di invertebrati come insetti, crostacei e molluschi. E’ davvero raro osservare questa specie da noi – si conclude –, visto che preferisce aree costiere: ancora una volta le zone umide di confermano grandi risorse per la sosta dei migratori!".