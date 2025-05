Oltre 32 mila visitatori per la mostra sul Cubo di Rubik a Cuneo

Si è conclusa a Cuneo domenica 27 aprile 2025, nello Spazio Inn@vazione della Fondazione CRC, la mostra “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” aperta a settembre 2024, iniziativa che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico con oltre 32.600 visitatori. Promossa da CRC Innova e ideata e curata dall’associazione Cuadri, in collaborazione con Spin Master, con il contributo di Fondazione CRC e con il sostegno di Generali, ACDA, Sedamyl, Bottero e Tesi Square, l’esposizione ha ripercorso la storia di un’icona globale attraverso un allestimento immersivo e interattivo, capace di appassionare grandi e piccoli, offrendo un’esperienza al tempo stesso educativa, coinvolgente e divertente.

Diversi gli eventi collaterali organizzati durante l’apertura della mostra, come le attività dimostrative dei noti speedcuber Giovanni Contardi e Carolina Guidetti, le conferenze dedicate alla matematica (in collaborazione con il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e Comics & Science) o al valore del gioco (con Luca Fois di The Playful Living – PoliDesign di Milano e la designer Valentina Bianco). Grande successo anche per “Rubik’s On Stage”, lo spettacolo con il matematico Andrea Plazzi e il famoso divulgatore e astrofisico Luca Perri, e per quello di cubomagia con “Hyde”, illusionista specializzato in Cubomagia, la magia con il cubo di Rubik, che hanno visto la partecipazione di oltre 600 spettatori. Lo Spazio Innov@zione riaprirà a ottobre 2025 con una nuova mostra interattiva e coinvolgente che proseguirà il percorso dedicato alla scoperta dei grandi talenti creativi che hanno cambiato il mondo.

“Dopo la mostra dedicata ai Peanuts, realizzata con Cuadri e in collaborazione con il Museo Schulz di Santa Rosa in California, che aveva coinvolto 16.700 visitatori, questo nuovo appuntamento ha visto raddoppiare le presenze” dichiara soddisfatto Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova. “Una scommessa vinta non solo per i numeri, ma anche per l’apprezzamento dimostrati dai visitatori: un’ulteriore prova di quanto la nostra comunità provinciale sappia rispondere con entusiasmo e partecipazione a iniziative innovative e di qualità. Particolarmente positiva la risposta dei più giovani: hanno rappresentato oltre il 20% dei visitatori e sono stati coinvolti, oltre che per le possibilità di interazione offerte in mostra, anche grazie alla presenza di ospiti e personaggi di valore nazionale e alle diverse iniziative organizzate appositamente per loro”.

“Abbiamo voluto raccontare il Cubo non solo come gioco o icona pop, ma come simbolo di ingegno, creatività e complessità” prosegue Andrea Borri, presidente di Cuadri. “Il percorso espositivo è stato pensato per stupire, far riflettere e divertire, grazie a un linguaggio accessibile ma mai banale. Il dialogo con CRC Innova è stato continuo e proficuo: insieme abbiamo costruito un progetto ambizioso, che parla a tutti e che dimostra come la cultura possa davvero essere motore di partecipazione e meraviglia”.

“Il successo della mostra a Cuneo è un’ulteriore conferma della forza e dell’universalità di Rubik’s®, l’originale cubo di Rubik, una vera e propria icona della cultura di massa che dopo oltre 50 anni di storia riesce ancora ad appassionare grandi e piccini. Aver celebrato Rubik’s®, quindi, ha significato anche rendere omaggio alla nostra cultura, che non sarebbe stata la stessa senza un oggetto ancora oggi capace di adattarsi ai tempi, miscelando una storia intramontabile a una forte evoluzione verso il futuro” conclude Elisa Anchisi, Head of Marketing Spin Master Italia e Grecia.