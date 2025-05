Venasca illumina di rosso la sua scultura-fontana per la Croce Rossa

Venasca ha aderito all’invito di Croce Rossa Italiana e ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani di celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa, che cade l’8 maggio, giornata in cui si ricorda l’anniversario della nascita di Henri Dunant, il fondatore dell’organizzazione umanitaria internazionale.

Da venerdì 2 a domenica 11 maggio è illuminata di rosso la scultura-fontana “Risalite. Pace nell’ombra” dell’artista Elio Garis, collocata al centro della rotatoria stradale di accesso al paese, tra la strada provinciale e il ponte sul Varaita di via IV Novembre.

Come si legge nel comunicato diramato dai due enti, «la settimana di celebrazioni della Croce Rossa in occasione dell'8 maggio rinnova lo spirito di collaborazione tra i Comitati CRI e le rispettive comunità, le cui Amministrazioni Comunali rappresentano il naturale interlocutore considerato il ruolo ausiliario dell'associazione nel settore umanitario rispetto ai poteri pubblici»: un concetto che l’Amministrazione Comunale di Venasca sottoscrive totalmente: «Ringraziamo la Croce Rossa in generale per il suo importantissimo ruolo, ma soprattutto – sottolinea il sindaco Silvano Dovetta – diciamo grazie ai Comitati di Melle e di Sampeyre, che garantiscono l’importante presidio del ‘pronto intervento’ in tutta la valle Varaita e non fanno mai mancare una grande collaborazione sul territorio».