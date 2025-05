Se la provincia di Cuneo si scopre su due ruote: via al progetto "Pedala in Granda! Avventura, natura, libertà"

Promuovere il territorio, la mobilità sostenibile e uno stile di vita attivo: questi gli obiettivi del progetto “Pedala in Granda! Avventura, natura, libertà”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Consorzio degli operatori turistici Conitours e l’ATL – l’Azienda Turistica Locale del Cuneese.

Dalle pianure del Saluzzese alle Alpi Marittime, dalle colline del Monregalese alle Alpi Cozie passando per borghi storici, strade panoramiche e percorsi naturalistici: il progetto mira a far scoprire – o riscoprire – la provincia di Cuneo in modo lento e sostenibile. “Le uscite saranno condotte da accompagnatori cicloturistici certificati dalla Regione Piemonte, figure professionali qualificate nella gestione e nella guida di gruppi in bicicletta capaci di trasformare una pedalata in un momento di scoperta e di condivisione” precisa il referente del gruppo Accompagnatori Cicloturistici Cuneo Bike Experience, Michele Garofano, che continua: "Ogni escursione rappresenterà un’esperienza a tutto tondo, unendo attività fisica, contatto con la natura, scoperta culturale e convivialità".

“Il progetto risponde a diverse esigenze e offre benefici su più livelli” spiega il Presidente del Consorzio Conitours Beppe Carlevaris. “Insieme si punta alla valorizzazione del territorio attraverso attività in aree dal grande valore paesaggistico e culturale, spesso fuori dai circuiti turistici tradizionali. Grande attenzione è rivolta alla sostenibilità e all’inclusione, essendo la bicicletta un mezzo ecologico e adatto a tutte le età, ideale per promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e del ritmo delle persone. Le comunità locali saranno parte attiva del progetto: ogni tappa coinvolgerà produttori, agriturismi, attività di servizi e di accoglienza, contribuendo a favorire l’economia del territorio. Le uscite prevedono anche momenti di approfondimento su temi quali la biodiversità, le tradizioni e la storia locale senza tralasciare, infine, l’aspetto salutistico: pedalare fa bene al corpo e alla mente, favorendo uno stile di vita attivo e socializzante”.

“Il grande patrimonio paesaggistico che ci contraddistingue rappresenta per molti un motivo di benessere: spazi aperti, attività fisica e buon cibo ne sono sicuramente elementi essenziali” afferma il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi. “Il calendario uscite che tocca i mesi primaverili, estivi e autunnali nasce dall’esigenza percepita dal pubblico e dai turisti di programmare, anche con un po’ di anticipo, vacanze o brevi soggiorni alla ricerca di esperienze autentiche e di scoperta. Grazie a questa programmazione, potremo promuovere una ricca varietà di destinazioni, ognuna con una narrazione unica ed emozionante, offrendo percorsi di diversa difficoltà e altimetria, adatti a varie tipologie di bicicletta, per soddisfare al meglio le esigenze e gli interessi dei biker”.

Il progetto “Pedala in Granda! Avventura, natura, libertà” è un’iniziativa pensata per chi ama la bicicletta, la natura, la cultura locale e la vita all’aria aperta.