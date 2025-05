Cuneo Montagna Festival, Coldiretti: l’agricoltura in quota nutre ambiente, tradizioni ed economia

L’agricoltura di montagna, in tutte le sue forme e declinazioni, ha grandi potenzialità in provincia di Cuneo, ma occorrono politiche mirate e risorse dedicate alle aree montane e interne per contrastarne lo spopolamento, nocivo per l’ambiente, l’identità e l’economia locale. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo a pochi giorni dal Cuneo Montagna Festival, in programma dal 9 all’11 maggio.

“Se vogliamo che gli agricoltori e gli allevatori continuino a tener vive e vitali le nostre terre alte e vallate alpine, salvaguardando la biodiversità e la bellezza del paesaggio contro frane e alluvioni, creando opportunità di occupazione, conservando conoscenze e tradizioni, devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare in maniera redditizia, con meno ostacoli burocratici, con più incentivi e con tutti i servizi necessari” sottolinea Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

Il tema del Cuneo Montagna Festival 2025, “Una montagna di giovani”, ben sintetizza la vivacità imprenditoriale della nostra agricoltura di montagna, con sempre più giovani protagonisti, che non solo praticano la transumanza nei mesi estivi, ma vivono e presidiano le terre alte tutto l’anno.

“Per rendere economicamente sostenibili le imprese di montagna, i nostri agricoltori e allevatori hanno investito nella multifunzionalità, valorizzando le produzioni agricole e sviluppando progetti innovativi in grado di generare benefici economici, ma anche di presidio del territorio, tutela ambientale e custodia di antichi saperi” sostiene il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo.

Al Cuneo Montagna Festival, Coldiretti porterà nel centro di Cuneo le storie di giovani imprenditrici che hanno scommesso sull’agricoltura di montagna, dalla valle Grana all’Alta Langa, e di agricoltori che hanno saputo rilanciare terre ritenute marginali fino a qualche decennio fa, coniugando all’attività agricola la trasformazione delle materie prime, l’ospitalità agrituristica, l’attività di fattoria didattica.

Queste storie trapeleranno nei laboratori esperienziali, per adulti e per bambini, che Coldiretti proporrà questo weekend a Cuneo, nella centralissima via Roma. Le attività sono prenotabili al numero 366 5752531 entro venerdì 9 oppure, durante il weekend, direttamente presso lo stand Coldiretti, salvo esaurimento dei posti disponibili. Eccole di seguito.

§ Sabato 10 maggio, ore 16: laboratorio per adulti con Valentina Allaria dell’azienda agricola “Il Forletto” di Murazzano, aderente al circuito Campagna Amica, che proporrà una degustazione di formaggi di pecora di pura razza delle Langhe e conquisterà i partecipanti con racconti di pastorizia di montagna.

§ Domenica 11 maggio, ore 10.30: laboratorio per adulti con Renato Suria dell’azienda agricola “Ca’ de Soria” di Sale San Giovanni, aderente all’Associazione dei produttori biologici Terramica, che condurrà i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle piante officinali, presentandone le proprietà, la coltivazione con metodo biodinamico sui pendii dell’Alta Langa e i trasformati che se ne ottengono.

§ Domenica 11 maggio, ore 16: laboratorio per i più piccoli, che potranno avvicinarsi ai sapori autentici della cucina contadina, cimentandosi nella preparazione dei tradizionali gnocchi di montagna, guidati da Emily Falco dell’azienda agricola e agrituristica “Il Falco” di Monterosso Grana, aderente alla rete Campagna Amica Terranostra.

Nello stand Coldiretti sarà, inoltre, possibile firmare la petizione #nofakeinitaly, a tutela delle bontà contadine prodotte sulle nostre terre alte, custodi di biodiversità in un mercato sempre più standardizzato.