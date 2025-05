“Scarp de’ Tenis”: una rivista, tante opportunità di riscatto

Scarp de’ Tenis non è solo una rivista, ma un vero e proprio strumento di inclusione sociale. Si tratta di un progetto editoriale e solidale che offre un’opportunità di lavoro dignitoso a persone in difficoltà socio-economiche, permettendo loro di generare un reddito attraverso la vendita del mensile.

Il progetto si distingue per il suo impegno nel favorire il reinserimento lavorativo e sociale, con un duplice obiettivo: fornire strumenti concreti a chi si trova in situazioni di marginalità e sensibilizzare la comunità sul tema dell’esclusione sociale.

In Piemonte – e dal 2022 anche a Cuneo – è diventato uno strumento concreto per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone in difficoltà. Il progetto, gestito a livello locale dalla Caritas Diocesana di Cuneo-Fossano insieme alla Cooperativa MOMO e alla Caritas parrocchiale di San Paolo, è attivo grazie alla collaborazione con la redazione regionale coordinata dalla cooperativa Progetto Tenda di Torino.

L’obiettivo è semplice, ma potente: offrire un’opportunità di occupazione dignitosa a chi è escluso dal mercato del lavoro. I venditori – persone con storie di fragilità, marginalità o vulnerabilità – ricevono le copie della rivista per poterle rivendere così al pubblico, trattenendo una parte del ricavato. Il prezzo di copertina è 4 euro: 1,20 euro rimangono al venditore, mentre 2,80 euro vengono restituiti alla cooperativa Oltre di Milano, responsabile della redazione centrale, della produzione editoriale e della copertura previdenziale e assicurativa.

Ma Scarp è molto più di una vendita: è cultura, è relazione, responsabilizzazione, presenza sul territorio. I venditori si inseriscono in una rete di luoghi accoglienti e riconosciuti – parrocchie, librerie, eventi solidali – dove non sono visti come “bisognosi”, ma come lavoratori e protagonisti attivi di una storia di riscatto. La rivista diventa così un ponte tra mondi, un’occasione di dialogo e consapevolezza anche per chi la acquista.

A Cuneo, due venditori (Biagio e Antonio) portano avanti con costanza questa missione: è possibile incontrarli ogni mese in quattro diverse location:

alla Libreria Stella Maris, il terzo sabato del mese (15.00 – 19.00);



al Cinema Lanteri, dopo la proiezione serale del terzo sabato;



alla Parrocchia di San Paolo, la seconda domenica del mese, dopo la messa (a maggio sarà la terza);