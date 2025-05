Cuneo, aperture straordinarie al planetario di Cerialdo

All’interno del progetto “Attivamente Anziani” il gruppo degli over 65 di Cerialdo e Confreria ha espresso il desiderio di riproporre l’esperienza delle visite al Planetario di Cerialdo, nell’ottica di far conoscere le opportunità del territorio. Sono in programma tre appuntamenti a maggio al Planetario di Cerialdo che ospiterà il pubblico dei più anziani, che verranno accompagnati in un viaggio fantastico alla scoperta della vita delle stelle. I “provetti astronomi”, appositamente formati dallo staff del Liceo Scientifico “Pellico-Peano” di Cuneo, impareranno a riconoscere i colori delle stelle, i luoghi dove le stelle nascono e ad assistere alle ultime fasi della loro vita.

Tre date imperdibili: martedì 13 maggio, 20 maggio e 3 giugno, dalle ore 18 alle 20. Tre appuntamenti, dunque, per gli over 65: per condividere un’esperienza, confrontare emozioni e scoperte e...proseguire il “volo” di scoperta del cielo stellato anche al ritorno a casa.

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria, i posti sono limitati.

L’evento si inserisce nel progetto “Attivamente anziani”, ora alla sua seconda edizione, con l’obiettivo di promuovere la socializzazione, contrastare l’isolamento e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Il progetto è promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’associazione Libera Voce e l’Unitre.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Cristina Abello al numero 388/8590367.