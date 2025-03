Appello dalla Val Tanaro e dalla Val Pellice per aiutare Rosanna, che ha perso tutto nell'incendio della sua abitazione a Villarchiosso

Ha perso tutto la signora Rosanna nell'incendio che, lo scorso 2 marzo, ha colpito la sua abitazione a Garessio, in Regione Villarchiosso. Mobili, vestiti, effetti personali, tutto è andato distrutto.

Le fiamme - divampate dal tetto - hanno interessato tutto l'edificio, fortunatamente vuoto al momento dell'incendio, che per essere domato ha richiesto l'intervento di sei squadre dei Vigili del Fuoco tra i volontari di Garessio e Ormea e i permanenti di Mondovì,

La casa ora è stata dichiarata inagibile per motivi di sicurezza el a signora Rosanna deve ripartire da zero.

Così la signora Eva, residente a Ormea, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe: "La mia amica ha perso la casa, non ha più nulla. Aiutiamola a ripartire, l'appello lanciato sulla piattaforma".

"Al momento - ci spiega la signora Eva, che abbiamo contattato telefonicamente - Rosanna è ospitata in una casa poco distante, ma è una sistemazione temporanea. Siamo riuscite a darle vestiti, biancheria, un frigo e una stufa. La raccolta fondi serve per darle una mano ad affrontare le spese che verranno e per cercare una nuova sistemazione. Qualsiasi aiuto è fondamentale e ben accetto. Ringraziamo tutti quelli che la sosterranno e l'amministrazione di Garessio per l'interessamento".

Del caso si è interessato anche il sindaco di Garessio, Luciano Sciandra che ieri, giovedì 13 marzo, ha fatto visita alla signora.

"Abbiamo proposto di fornirle un alloggio di edilizia sociale, ma non ha potuto accettare perché dovrebbe separarsi dai suoi animali. Provvederemo a darle una mano con un sostegno economico, sperando che possa riprendere al più presto la sua vita".

Parallelamente alla donazione su GoFundMe altri amici della signora Rosanna, da Torre Pellice, dove la signora Rosanna era stata titolare del negozio “Magia dei sogni”, hanno aperto un IBAN dedicato a una postepay per le donazioni.

Al momento non è possibile fare donazioni di mobilio, in quanto, la signora non dispone di un'abitazione definitiva.

Per le donazioni su GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-rosanna-a-rialzarsi-dopo-l-incendio-della-sua-casa

IBAN e POSTEPAY in locandina