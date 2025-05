Weekend di buon cibo, laboratori esperienziali e fiori per le mamme con Coldiretti Cuneo

Il weekend del 10 e 11 maggio sarà un fine settimana all’insegna del buon cibo, della cultura contadina e della biodiversità Made in Cuneo, dalla montagna alla pianura, grazie alle molte iniziative che Coldiretti ha in programma a Cuneo e a Fossano.

“Con queste proposte – spiega il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada – puntiamo ad avvicinare i cittadini, grandi e piccoli, al nostro mondo, per sostenere l’agricoltura locale e dare valore a chi ogni giorno produce bontà con passione e dedizione, impegnandosi a preservare tradizioni e a prendersi cura delle nostre terre”.

Di seguito il programma di attività, realizzate in collaborazione con le aziende agricole e le fattorie didattiche di Campagna Amica e con gli agriturismi di Terranostra Campagna Amica, che, insieme, compongono una rete unica di ambasciatori di antichi saperi e identità locali.

CUNEO MONTAGNA FESTIVAL | Cuneo, 10 e 11 maggio

Sabato 10 e domenica 11 maggio, al Cuneo Montagna Festival, Coldiretti racconterà come l’agricoltura di montagna è cambiata negli ultimi anni, quali declinazioni multifunzionali e progetti innovativi ha sviluppato e quali benefici genera per la collettività. Per farlo, Coldiretti Cuneo proporrà tre laboratori esperienziali nella centralissima via Roma a Cuneo (da prenotare, entro venerdì 9, al numero 366 5752531 oppure, durante il weekend, direttamente presso lo stand Coldiretti, salvo esaurimento dei posti disponibili):

Sabato 10 maggio, ore 16: laboratorio per adulti con Valentina Allaria dell’azienda agricola “Il Forletto” di Murazzano, aderente al circuito Campagna Amica, che proporrà una degustazione di formaggi di pecora di pura razza delle Langhe e conquisterà i partecipanti con racconti di pastorizia di montagna.

Domenica 11 maggio, ore 10.30: laboratorio per adulti con Renato Suria dell’azienda agricola “Ca’ de Soria” di Sale San Giovanni, aderente all’Associazione dei produttori biologici Terramica, che condurrà i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle piante officinali, presentandone le proprietà, la coltivazione con metodo biodinamico sui pendii dell’Alta Langa e i trasformati che se ne ottengono.

Domenica 11 maggio, ore 16: laboratorio per i più piccoli, che potranno avvicinarsi ai sapori autentici della cucina contadina, cimentandosi nella preparazione dei tradizionali gnocchi di montagna, guidati da Emily Falco dell’azienda agricola e agrituristica “Il Falco” di Monterosso Grana, aderente alla rete Campagna Amica Terranostra.

Nello stand Coldiretti sarà, inoltre, possibile firmare la petizione #nofakeinitaly, a tutela delle bontà contadine prodotte sulle nostre terre alte, custodi di biodiversità in un mercato sempre più standardizzato.

FESTA DELLA MAMMA | Cuneo, 10 maggio

A Cuneo, nella mattinata di sabato 10 maggio, è in programma un laboratorio Coldiretti dedicato ai bambini, al mercato di Campagna Amica in piazza della Costituzione, per festeggiare le mamme.

A partire dalle ore 10, insieme a Fabio Marchisio dell’omonima azienda agricola di Boves, i piccoli metteranno a dimora una piantina profumata in vasetti personalizzati da regalare alle mamme in occasione della loro Festa.

Prenotazioni al laboratorio, entro venerdì 9, al numero 366 5752531.

EXPOFLORA | Fossano, 11 maggio

Domenica 11 maggio a Fossano, nell’ambito di Expoflora, una ventina di produttori Coldiretti della rete Campagna Amica colorerà di giallo via Roma, proponendo una vasta gamma di prodotti, con l’assoluta garanzia di genuinità e tracciabilità. Formaggi vaccini e di pecora di pura razza delle Langhe, salumi, vini, aglio di Caraglio, noci, pera Madernassa, miele biologico, trasformati a base di Nocciola Piemonte IGP, farina per polenta, passata di pomodoro, composte di mirtilli e di zucca di Piozzo, succhi di mela e di mirtillo, paste di meliga e molto altro: ce ne sarà per tutti i gusti.

In più, per celebrare la Festa della Mamma, la Coldiretti nel suo stand in via Roma offrirà un profumato omaggio floreale Made in Cuneo a tutte le mamme che firmeranno la petizione #nofakeinitaly per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Unione europea.