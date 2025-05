Motogiro benefico tra Langa e Roero per aiutare la delegazione "Insieme per Giulia Sofia" di Magliano Alfieri

Evento Benefico organizzato dalla sezione di Alba del Motoclub CCMOTORDAY nella giornata di domenica scorsa 4 maggio per aiutare la Delegazione “INSIEME PER GIULIA SOFIA” di Magliano Alfieri a finanziare il Progetto di Terapia Genica GenDel-CF selezionato da Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

Si tratta del 2° Motogiro “INSIEME PER GIULI@SOFIA” che la Sezione di Alba organizza, il primo fu un anno fa nel quale si raccolse la somma di 1500 euro.

Il Motogiro è iniziato domenica mattina dal piazzale antistante il BAR ALBAROLO di Corso Piave ad Alba, dove un’ottantina tra biker e "zavorrine" si sono concentrati per partire alla volta del Roero e dell’Astigiano; prima della partenza il saluto del Sindaco di Alba, Alberto GATTO.

La carovana di motociclette (circa 70) ha iniziato il percorso, studiato dalla Sezione, passando tra i vari comuni di Guarene, Piobesi d’Alba, Corneliano d’Alba, Santa Vittoria d’Alba, Pocapaglia, Montaldo Roero, Canale, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri e Govone.

In Govone si è effettuata una sosta presso la Cantina PRODUTTORI DI GOVONE, dove è stata organizzata una piccola degustazione dei vini della cantina. Nell’occasione il saluto dell’Assessore al Commercio ed all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo BONGIOANNI, unitamente al Consigliere della Provincia di Cuneo, Rocco PULITANO’.

Si è poi ripartiti per la Frazione Cornale di Magliano Alfieri (CN), dove ad attendere i partecipanti presso la Tensostruttura della Proloco del Cornale c'era un un gruppo di non motociclisti, oltre la piccola GIULIA SOFIA, con la mamma Valentina FONTANA e dalla loro famiglia. Ha partecipato al pranzo in veste Ufficiale la Sindaca Giulia ADRIANO che ha speso alcune parole per appoggiare e supportare l'evento.

Al Motogiro ha partecipato anche una numerosa delegazione del Motoclub LANGANSTER FREE CHAPTER con a capo il presidente Aldo ALTARE ed il Gruppo Automezzi Storici dell’Arma Sezione di Canale che giungeva e percorreva completamente il percorso del Motogiro con ben 5 motociclette storiche dell’Arma dei Carabinieri.

Il pranzo preparato dalla Proloco si è snodato in un pomeriggio ricco di allegria e familiarità, con foto di rito e la piccola GIULIA SOFIA che assieme alla mamma Valentina hanno ringraziato i partecipanti all’evento.

Al termine del pranzo si è consegnato simbolicamente l’assegno raffigurante la somma di 1800 euro, che la Sezione di Alba ha raccolto per beneficenza nel corso della giornata e in più il DIRETTIVO NAZIONALE del Motoclub CCMOTORDAY ha donato un ulteriore assegno di 1000 euro. La somma totale verrà versata alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, per il Progetto di Terapia Genica GenDel-CF.

Gli organizzatori ringraziano per l'assistenza anche la Polizia Locale di Alba, il Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alba, la stazione dei Carabinieri di Corneliano d'Alba e la stazione dei Carabinieri di Canale.