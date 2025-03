Bra, equipaggio della Polizia Locale ferma due giovanissimi con strumenti da scasso

Due persone, un maggiorenne classe 2006 e una minorenne classe 2010, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Asti e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte per i reati di concorso nel possesso di strumenti da scasso e grimaldelli.

I due, domiciliati in Emilia Romagna, erano a bordo di un’auto nel quartiere braidese Oltreferrovia quando un equipaggio della Polizia Locale, in servizio perlustrativo, ha deciso di sottoporli a controllo. Dalla verifica alle banche dati, è emerso che erano gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, quali furti in appartamenti, furti con strappo, furti con destrezza.

Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno effettuato una perquisizione del veicolo, rinvenendo a bordo un marchingegno per rimuovere i dispositivi anti taccheggio dagli abiti in vendita negli esercizi commerciali.

Dopo essere stati entrambi condotti al Comando di via Moffa di Lisio per la redazione degli atti di rito, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale, da cui è emerso come la donna celasse un paio di forbici da elettricista, un uncino da utilizzare per rimuovere i dispositivi anti taccheggio e un rilevatore delle frequenze degli antifurti. Tutti gli arnesi rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

Il conducente inoltre è stato deferito anche per il reato di guida senza aver mai conseguito la patente di guida. L'intervento della Polizia Locale ha con probabilità evitato il perpetrarsi di furti sul territorio.