AIDO: a Barolo "serata dono" per un SI alla vita!

Dubbi, perplessità, timori e paure legati alla donazione di organi saranno oggetto di chiarimento in un interessante incontro che si svolgerà al Castello di Barolo giovedì 15 maggio alle 20.30 grazie alla presenza di professionisti del settore, le Dott.sse Ilaria Viberti e Giulia Migliassi con il prezioso supporto di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo e del Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero, realtà che hanno fatto del "dono" un autentica mission per ridare una speranza di vita agli oltre 8.000 pazienti in lista d'attesa per un trapianto.

"AIDO oggi raccoglie oltre 1.500.000 adesioni di chi si è espresso favorevolmente ad un SI alla vita, ed anche in questa occasione siamo onorati di esser al fianco dell’ambito sanitario, in questo caso l’ASLCN2, per agevolare quell’adesione segno di speranza e d’amore” - afferma Gianfranco Vergnano storico dirigente dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule che conclude - “È se è vero che sulla “Granda” stiamo sfiorando le 20.000 unità che non ha avuto dubbio alcuno nell’esprimersi favorevolmente ad un gesto salva vita, la strada è ancora lunga per ridurre il numero ed i tempi dei tanti pazienti in lista d’attesa e la serata di Barolo speriamo possa, con un consenso informato, portare tanti nuovi “candidati donatori”

Diverse saranno le testimonianze, vista anche la presenza dell'AITF Delegazione Piemonte e Valle D’Aosta, che regaleranno una riflessione ad un gesto generoso, altruista, anonimo, d'amore verso gli altri.

La donazione degli organi, una scelta consapevole: un appuntamento a cui non mancare!