Laigueglia sventola ancora Bandiera Blu, il plauso di Bra alla sua colonia marina

Siete ancora in fase di prenotazione vacanze? Allora questo è il pezzo che fa per voi. È uscito il tradizionale elenco di Bandiere Blu, prestigioso riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità come la pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, ma anche i servizi sulle spiagge e nel comune e le strutture alberghiere.

Intanto, una buonissima notizia: Laigueglia festeggia ancora, perché anche nel 2025 la Bandiera Blu potrà sventolare sulle sue spiagge.

Soddisfazione e plauso dalla città di Bra per l’importante risultato conseguito dalla sua colonia marina. Quanti ricordi, eh? Mare trasparente da sembrare quasi di vetro, paesaggi mozzafiato e perché no, una vita mondana di tutto rispetto. Non poteva che essere così.

In totale sono 246 le città premiate tra località di mare e sui laghi, più 84 approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento, 10 in più rispetto alle 236 dello scorso anno e rappresentano l’11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale.

A "vincere" questa edizione 39 del programma Bandiere Blu sono la Puglia e la Calabria, che segnano entrambe 3 nuovi ingressi e nella classifica si posizionano rispettivamente seconda con 27 Bandiere e terza con 23.

Con 20 vessilli, si dividono la quarta posizione la Campania, con un promosso e un bocciato, e le Marche che ottengono un nuovo riconoscimento. Segue la Toscana, che può vantare 19 comuni premiati tra cui una new entry; e poi la Sardegna e l'Abruzzo, pari con 16 Bandiere Blu e un nuovo riconoscimento.

La Sicilia conferma 14 Bandiere, con due uscite e due nuovi ingressi. Stabile anche il Trentino Alto Adige (12), mentre il Lazio guadagna una nuova località e sale a 11. Così come l’Emilia Romagna che raggiunge quota 10.

Si confermano 9 le Bandiere del Veneto e 5 quelle della Basilicata, mentre il Piemonte scende a 4 con un’uscita. La Lombardia conferma 3 comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le 2 Bandiere dell'anno precedente, come il Molise che resta a 2.

La Liguria cugina marittima del Piemonte domina anche nel 2025, ma perde una Bandiera (Ceriale) e scende a 33 località premiate. Ora vi diciamo quali, così in tempo zero vi programmate il prossimo weekend con i piedi, e tutto il resto, a mollo: Bordighera, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Laigueglia, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Framura, Bonassola, Levanto e Lerici. Per la serie, tutte dietro l’angolo.

I criteri

Numerosi sono i parametri per l’assegnazione di questo riconoscimento; si parte dalla qualità delle acque di balneazione e dai regolari campionamenti effettuati nel corso della stagione estiva.

Se questi criteri sono stati rispettati si passa alle verifiche sull’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi, la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi, i servizi delle spiagge compreso personale addetto al salvamento e l’accessibilità per tutti. Viene inoltre valutato l’ampio spazio dedicato ai corsi d’educazione ambientale, rivolti in particolare alle scuole e ai giovani, ai turisti e residenti, il Turismo e gli stabilimenti balneari, la pesca professionale e la diffusione dell’informazione su Bandiera Blu.

Solo le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente possono presentare la candidatura.

Vengono valutati anche l’ottenimento da parte dei Comuni di finanziamenti Europei ottenuti e volti alla mobilità sostenibile e con finalità ambientali come l’istituzione di aree ciclabili, bicibus e piedibus, e nuovi servizi per i trasporti pubblici.

Nel corso della stagione estiva tutte le località insignite della Bandiera Blu sono soggette a visite di controllo, al fine di verificare la conformità ai criteri stabiliti dal Programma.

La Bandiera Blu

La Bandiera Blu, importante riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, viene assegnata ogni anno in 49 paesi, con il supporto del Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione mondiale del turismo) con cui la Fee ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale ed è riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.