"Regala un Sorriso": sabato 24 maggio ad Alba il grande appuntamento tra solidarietà, inclusività e spettacolo

Sabato 24 maggio ore 15 il centro sportivo “R. Saglietti” in Fr. Mussotto di Alba ospiterà il progetto benifico “Regala un Sorriso”, giunto alla 4ª edizione, ideato da Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia.

Anche quest’anno si scende in campo per giocare una nuova partita dove fare gol a favore del miglioramento della vita dei bambini ammalati, ricoverati nel Dipartimento Materno Infantile dell’ “Ospedale Michele e Pietro Ferrero” di Alba e Bra.

Nello specifico i fondi raccolti saranno investiti in strumentazioni di ultima generazione e in formazione del personale grazie a docenze con importanti professori per rendere il reparto sempre più a “kilometro zero” e per favorire le famiglie del territorio.

Un esempio sarà lo strumento che permetterà di agire velocemente nei casi di ittero neonatale (L'ittero neonatale è una condizione che si manifesta con un colorito giallastro della pelle, degli occhi e delle mucose del neonato. È causata da un accumulo di bilirubina, una sostanza gialla prodotta dalla scomposizione dei globuli rossi) così da portare il neonato molto più velocemente in condizioni normali.

Dopo le varie giornate, giusto per restare in tema sportivo, tra incontri di calcio, cene benefiche, serate a teatro, svoltesi in diversi paesi del territorio tra cui Bra, Cherasco, Sommariva Bosco, Alba, Novello, riflettori accesi su un weekend che, oltre all’appuntamento del sabato, propone anche domenica 25 maggio (ore 9) la Santa Messa all’ospedale “Pietro e Michele Ferrero”, dove presenzierà anche la Nazionale del Vaticano, e, a seguire, ci sarà la consegna dell’assegno con il concerto inclusivo di “Crome in Movimento”. Il programma proseguirà con ulteriori eventi fino a Natale.



Sabato 24 maggio saranno protagonisti la solidarietà, l’inclusività, il calcio e lo spettacolo grazie ad un programma ricco di eventi e divertimento.

Alle ore 15 fischio d’inizio per il “Quadrangolare del sorriso” dove vedremo giocare anche l’ “Enrico Chiesa Team” con tanti campioni del passato, che ci faranno divertire con il loro calcio contro la Nazionale del Vaticano (Sport in Vaticano), la selezione dell’ASLCN2 e quella di “Regala un Sorriso”.

Spazio importante anche per il torneo dei bambini e grande spettacolo con le Cheerleaders Titans e gli Sbandieratori Terre Sabaude.



«Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questo progetto - concludono Daniele, Carmelo e Vincenzo – e tutte le persone che hanno già contribuito e che vorranno ancora farlo. Ogni gesto di aiuto è prezioso e può veramente far sorridere un bambino ammalato. Grazie a tutti i Comuni che ci cercano per portare avanti con noi questo progetto solidale cresciuto così tanto negli anni a tal punto da permetterci di selezionare le varie richieste che ci arrivano dal territorio. Vi aspettiamo sabato 24 maggio per l’appuntamento principale di “Regala un Sorriso”, per continuare a scrivere insieme la “lista dei sogni” dove rendiamo protagonisti i bambini. E non dimentichiamoci che l’edizione 2025 va avanti fino a Natale con altre iniziative, perché “Fare del bene, aiuta a stare bene!”».

Donazioni aperte al seguente IBAN intestato a Regala un Sorriso Piemonte ODV: IT10Y0538746040000004316115.