“Anche il corpo è mente, non soltanto il cervello”: al Salone del Libro di Torino Vittorio Lingiardi

Addentrarsi, riconoscere del dettaglio l’importanza e restituire poi una visione d’insieme, del corpo l’integrità. Venerdì 16 maggio, lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi ha tenuto un interessante reading rifacendosi al suo lavoro intitolato “Corpo, umano”. Di tutti i libri sul tema, questo è l'unico segnato nel titolo da una virgola, posta tra le parole “corpo” e “umano”. Virgola che impone una pausa, respiratoria ma soprattutto mentale, che sottolineando la profondità dei significati delle due parole, crea così ancora più congiunzione.



Un corpo che appartiene, ma che non è davvero riconosciuto: “Oggi il corpo è al centro di mille attenzioni, ma di nessuna cura - ha detto Lingiardi -. La medicina lo scompone in oggetti parziali, la politica lo piega ai suoi scopi e la vita online lo sottrae. Non faccio naturalmente una crociata contro la tecnologia, ed anche nemmeno contro la virtualità: è un dato di fatto che buona parte delle relazioni oggi si svolge a metà strada, in un mondo intermedio tra la rete e la realtà”.



Tre i dettagli presi in esame: la pelle, gli occhi e le labbra. Per ognuno di essi un viaggio di scoperta, nelle peculiarità ma anche nel lessico che quotidianamente utilizziamo. Da un dettaglio, poi, scoprire collegamenti ed interezza, memoria ed emozioni che si imprimono nel corpo.



Studi biologici e psicologici, nonché il riferimento a grandi nomi come per esempio Sigmund Freud. In quel divario tra corpo e mente, la voce di Vittorio Lingiardi ci riporta ad una significativa consapevolezza: “Anche il corpo è mente, non soltanto il cervello”.