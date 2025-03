Litigio dopo l'investimento di un cane: Polizia interviene e sequestra oltre 30 grammi di hashish a bordo dell'auto

La Polizia di Stato, con il personale della Volante della Questura, alle ore 22.30 di ieri è intervenuta in via del Passatore per un sinistro stradale che aveva causato l’investimento di un cane, accompagnato dal suo proprietario, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il conducente del veicolo, un uomo di nazionalità albanese, all’arrivo del personale operante ha riferito di aver avuto una discussione, poi passata alle vie di fatto, con il proprietario dell’animale investito, che era scappato dopo l’impatto, a causa dello spavento.

Gli agenti hanno dunque provveduto a far intervenire personale del 118 per valutare le condizioni di salute dell’automobilista che lamentava forti dolori alla testa, per i quali, i sanitari giunti sul posto, hanno deciso di condurlo al pronto soccorso.

I poliziotti, su richiesta del ferito, hanno prelevato il documento di identificazione necessario per compilare la scheda di soccorso del 118, dallo zaino che si trovava all’interno del veicolo.

Durante l'operazione hanno però avvertito un forte odore di sostanza stupefacente, rinvenendo dentro lo zaino hashish e marijuana, per un peso rispettivo di grammi 32 e di grammi 0,50, oltre un coltello a serramanico e un bilancino di precisione.

Considerato quanto accertato, sono stati chiesti specifici esami per la positività all’assunzione di sostanza stupefacente tipo cannabinoidi e cocaina, che hanno dato esito positivo.

Dopo le formalità di rito, in relazione al possesso della sostanza stupefacente e dell’altro materiale rinvenuto, all'uomo è stata ritirata la patente di guida per la violazione del Codice della strada.

La Questura, in relazione all’accaduto, evidenzia che, nel corso dei controlli programmati e occasionali in ambito stradale, soprattutto nel fine settimana, sono riscontrate gravi violazioni al Codice della strada da parte di automobilisti che si pongono alla guida in stato di alterazione di sostanze d’abuso da droga e alcool, con grave rischio personale e per l’incolumità pubblica.