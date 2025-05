A Saluzzo le finali regionali della gara Ediltrophy 2025

Venerdì 23 maggio andranno in scena le finali regionali di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta della gara Ediltrophy 2025, organizzata da Formedil Italia, a partire dalle 9.30, nell'ambito dell'evento “Costruire Futuro”. La manifestazione organizzata nell'Ex Caserma Musso a Saluzzo da Scuola Edile Cuneo, ad ingresso gratuito e aperta a tutti, è promossa con il patrocinio di Formedil, Ministero dell’Istruzione, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Confindustria Cuneo, Confartigianato Cuneo, Cassa Edile di Cuneo, Asl CN1 e CN2 e altre diverse realtà locali.

La celebre gara nazionale di arte muraria per le selezioni regionali vedrà sfidarsi le due categorie, senior e junior, nella realizzazione di un manufatto “a regola d’arte”, secondo un disegno tecnico predefinito. Saranno 16 le postazioni con squadre formate da 2 persone e verranno proclamati i vincitori di ogni regione, che andranno a contendersi il titolo di Campioni Nazionali dell’Ediltrophy 2025 al SAIE a Bari ad ottobre.



I manufatti realizzati in gara verranno donati al Comune di Saluzzo e all’Oratorio Don Bosco per essere utilizzati e posizionati in aree della Città ad uso comune.

La presidente Elena Lovera sottolinea:” Per la scuola cuneese avere quattro finali regionali è un grande onore, è sempre bellissimo vedere da una tavola progettuale un manufatto prendere forma e soprattutto anche per chi partecipa è simbolicamente molto gratificante sapere che il risultato del lavoro non andrà sprecato, perché le opere realizzate verranno donate ai Comuni e riutilizzate a servizio pubblico”.



Sabato 24 maggio sarà la Challenge “Ediltrophy Special Sicurezza” con il Security Quiz Game a stimolare e promuovere al contempo la cultura della sicurezza nei cantieri edili.

La gara a squadre proposta con un format sul modello del quiz televisivo si concentrerà sul tema della sicurezza sul lavoro con uno spirito innovativo e dinamico.

Un format, pensato per stimolare l’attenzione, la memoria e il lavoro di squadra… sempre con un occhio alla formazione.

Ci si sfiderà a colpi di leggi e normative di settore, nonché sulle buone pratiche per prevenire incidenti e infortuni.

In palio, premi per le squadre vincitrici e tanta energia positiva.

L’ingresso all’expo COSTRUIRE FUTURO è aperto a tutti e gratuito.