Sabato 24 maggio 2025 fa tappa a Bra l'iniziativa benefica "Regala un sorriso".

Alle 15 al Campo sportivo Rosselli si scende in campo per giocare una nuova partita, dove fare gol a favore del miglioramento della vita dei bambini ammalati, ricoverati nel Dipartimento Materno Infantile dell’“Ospedale Michele e Pietro Ferrero” di Alba e Bra.

Le squadre partecipanti: Alba Bra Women, SC Musiello, Racconigi '86, ASD Cit Turin.

Info: https://www.facebook.com/regala.un.sorriso.piemonte?locale=it_IT

I fondi raccolti saranno investiti in strumentazioni di ultima generazione e in formazione del personale grazie a docenze con importanti professori per rendere il reparto sempre più a “kilometro zero” e per favorire le famiglie del territorio. Un esempio sarà lo strumento che permetterà di agire velocemente nei casi di ittero neonatale. Per donazioni: Regala un Sorriso Piemonte ODV: IT10Y0538746040000004316115.