Nuova segnaletica turistica ad Alba: realizzati 48 cartelli interattivi, 11 targhe e 10 cartelli mappa

La Città di Alba ha una nuova segnaletica turistica realizzata attraverso il progetto “Alba – aprire le porte al mondo del turismo”.

È interattiva ed è stata realizzata con il fondo “Città d’arte e Borghi” nato per sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici durante l’epidemia di Covid-19.

Attraverso il contributo di €198.552,86 assegnato dal Ministero dell’Interno al Comune, per il rilancio del patrimonio artistico e la rivitalizzazione dei flussi turistici, l’Amministrazione ha sostituito e implementato i numerosi cartelli turistici descrittivi relativi ai percorsi monumentali, archeologici (romani e medievali), fenogliani e museali, molti ormai obsoleti e danneggiati dal tempo e dagli atti vandalici.

È stata realizzata così una nuova segnaletica turistica completa, uniforme, elegante e interattiva, per informazioni 24 ore su 24, illustrante il patrimonio culturale suddiviso in percorsi di visita in più lingue, migliorando la fruibilità dei monumenti grazie a mappa e navigatore GPS, audioguida multilingua (italiano, inglese, francese e tedesco), video guida LIS, virtual tour e molteplici illustrazioni fotografiche interattive.

La segnaletica è accessibile tramite Qr Code che porta sul sito qrtour.it/alba. Così, chiunque può accedere all’esclusivo software ricco di servizi interattivi, senza scaricare app sul proprio device e avere la città e il suo patrimonio sul palmo della mano. Il sito è suddiviso in Percorso Archeologico Romano, Percorso Archeologico Medievale, Percorso Musei e Monumenti, Percorso Chiese, Eventi ricorrenti e numeri utili.

Per i più giovani, una mascotte, la “Balena Olga” (in omaggio al reperto fossile rinvenuto ad Alba e custodito nel Museo Civico “F. Eusebio”), racconta ai bambini la storia di 10 punti di interesse turistico, grazie alla realtà aumentata virtuale.

Inoltre, sono stati realizzati anche 10 cartelli mappa. Collocati sulle principali piazze e parcheggi, indirizzano il turista verso il percorso o punto di interesse prescelto.

In totale sono stati realizzati 48 cartelli turistici interattivi (di cui 10 dotati di mascotte per bambini), 11 targhe e 10 cartelli mappa.

Per completare l’offerta informativa turistica supportando gli utenti che non utilizzano mezzi tecnologici, sono state stampate cartine turistiche in carta riciclata, a corredo della nuova segnaletica interattiva, disponibili presso gli uffici dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Sempre nell’ambito del progetto “Città d’arte e Borghi”, attraverso l’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" è stato realizzato anche un importante percorso di studio e ricerca sul prezioso Archivio di “Teodoro Bubbio”. Nato il 2 gennaio 1888 e deceduto il 30 marzo 1965, Teodoro Bubbio è stato avvocato, Sindaco di Alba dal 1945 al 1948, Grand'Ufficiale della Corona d'Italia, deputato dell'Assemblea Costituente e della Camera dei deputati, senatore di diritto, Sottosegretario di Stato all'Interno nel VI e nel VII Governo De Gasperi e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Pella. L’Archivio custodito nella sede del Centro Studi Beppe Fenoglio (Percorso Musei e Monumenti, punto 19 nella nuova segnaletica) racchiude lettere e documenti inediti del primo sindaco della città democraticamente eletto.

«Ringraziamo il Ministero dell’Interno per l’assegnazione di questo contributo indispensabile alla realizzazione di questo progetto importante ed innovativo – dichiarano congiuntamente il sindaco di Alba Alberto Gatto e la vice sindaco e assessora al Turismo Caterina Pasini – Ringraziamo anche la precedente amministrazione comunale per aver avviato la realizzazione di questa segnaletica che consente alla nostra Alba di presentarsi ai turisti come una città all’avanguardia e al passo con i tempi e le tecnologie, oltre a fornire una panoramica a 360 gradi sul nostro patrimonio storico, culturale ed artistico, rendendolo facilmente accessibile anche ai più giovani e visibile anche online attraverso il Qr Code che porta alle pagine del sito QrTour.it, con testi, immagini, audio guide e virtual tour».

La segnaletica turistica è stata presentata venerdì 28 marzo 2025 nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, prima del taglio del nastro davanti al cartello 13 in Piazza Risorgimento. Oltre al sindaco Alberto Gatto e alla vice sindaco Caterina Pasini, durante la conferenza in sala Consiglio è intervenuto anche Marco Piastra accanto a Leonardo Tosoni dell’azienda che ha realizzato la segnaletica turistica interattiva.

In sala anche alcuni studenti del Liceo “Leonardo Da Vinci” che hanno realizzato alcuni cartelli temporanei ed hanno accompagnato i compagni in una visita guidata lungo il percorso archeologico romano. Anna Farinetti, Sofia Eandi, Stefano Elia, Giuseppe Lanzetta, Anna Dellavalle e Alessia Raviola, con la collaborazione dell’allora classe 2AM e degli insegnanti, hanno svolto un importante lavoro di recupero della cartellonistica, mediante la ristampa e il riposizionamento di pannelli esplicativi sui relativi supporti, dando così la possibilità, non solo alla scuola, ma anche ai cittadini albesi e ai turisti, di poter venire a contatto con l’importantissimo patrimonio storico che Alba ha da offrire, in attesa che la nuova segnaletica turistica fosse pronta per essere installata.

Per gli studenti sono intervenuti l’alunno Stefano Elia e l’insegnante Vera Marolo.