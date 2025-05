Il Distretto del Cibo del Roero: innovazione nella tradizione [FOTO e VIDEO]

Sabato 17 maggio, nella chiesa di San Bernardino a Sommariva Perno si è svolto un’interessante incontro organizzato dal Consorzio per la valorizzazione e tutela della fragola, al quale ha partecipato come relatore Silvio Artusio Comba, presidente del Distretto del Cibo del Roero.

È stata l’occasione per raccontare finalità e obiettivi di questa realtà nata nel 2023, che con il recente ingresso di Cherasco, coinvolge ormai 26 comuni del territorio ed è uno dei 13 Distretti del Cibo piemontesi.

Silvio Artusio Comba ha parlato di “Innovazione nella tradizione”, un processo che richiede apertura mentale e bagaglio culturale: “Tradizione significa non rimanere ingabbiati negli schemi del passato. Il Distretto del cibo del Roero si pone il compito di affiancare culturalmente questo indispensabile cambiamento e naturalmente valorizzare i prodotti e le eccellenze del territorio e la loro diffusione”.

Durante il suo intervento all’incontro di Sommariva Perno il presidente Comba ha utilizzato numerose slide per raccontare come si possono utilizzare le potenzialità del Distretto: “Collaborazioni, connessioni, legami, coesione fra le comunità, sono aspetti fondamentali. Un distretto del cibo offre le opportunità per chi produce di vedere i propri sforzi premiati e valorizzati. Le eccellenze come le fragole sommarivesi sono tante, perché per fortuna viviamo in una terra meravigliosa, anche se io dico sempre che il prodotto principale del Roero è la Biodiversità. Non bisogna aver timore di affrontare l’innovazione e utilizzare le nuove tecnologie a disposizione in agricoltura, pur rimanendo nella tradizione.

Ha proseguito il presidente: “Il solo passaggio generazionale non basta, i soli capitali finanziari non bastano. Distretto del Cibo e Comunità Energetica sono oggi, la dico grossa, quello che ieri fu l'acquedotto per le nostre terre. Abbiamo avuto nei giorni scorsi garanzie sui finanziamenti per le parti della valorizzazione dei prodotti e della comunicazione e questo ci consente di impostare le linee sulle quali operare insieme alle 18 aziende che hanno partecipato. Ringrazio il Consorzio per la valorizzazione e tutela della fragola di Sommariva Perno, che è un esempio di ciò che il Distretto del Cibo del Roero vuol fare, valorizzare e salvaguardare i prodotti di questo grande e fortunato territorio”.

Le dichiarazioni di Comba e dell'assessore regionale Bongioanni (guarda il VIDEO)