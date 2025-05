In carrozzina o bendati: a lezione contro le barriere architettoniche per le vie di Savigliano

Anche il Garante comunale dei diritti delle persone disabili Michele Falletti ha preso parte, nei giorni scorsi, all'attività didattica riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani.

L'iniziativa ha coinvolto i futuri geometri della 2ªA Costruzioni Ambiente Territorio dell’Arimondi-Eula, ed è stata organizzata dalla professoressa Francesca Portera nell’ambito del percorso di Educazione Civica e della disciplina Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica.

Coinvolti nel progetto anche l’architetto Mariella Tomatis, componente dell' Osservatorio barriere architettoniche e membro dell’Ashas di Savigliano, e Simone Zenini e Riccardo Pellegrino dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Cuneo.

«Dopo la proiezione di due video in classe ed un cenno alle normative da rispettare in caso di progettazione di spazi urbani – spiegano gli organizzatori – gli studenti sono stati accompagnati fuori dalle mura scolastiche per osservare eventuali criticità per coloro che hanno difficoltà motorie e per i non vedenti. I ragazzi, a turno, si sono poi seduti su una sedia a ruote ed hanno indossato una benda sugli occhi, per sperimentare sulla propria pelle come ostacoli di vario tipo (scalini, pavimentazioni sconnesse, luoghi non accessibili) possano complicare la vita. Così come i comportamenti scorretti di alcuni cittadini».

« Nel percorso a piedi – aggiungono – sono stati notati e sottolineati alcuni accorgimenti progettuali che il comune di Savigliano ha adottato per rendere la città più accessibile: agli incroci delle strade, agli ingressi di esercizi commerciali e delle scuole, sui marciapiedi... Un esempio virtuoso di eliminazione delle barriere architettoniche nella città di Savigliano è il recente rifacimento di piazza Schiaparelli».