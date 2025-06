Luca Mondino, il personal trainer del cuneese che si sta facendo strada nel mondo del bodybuilding

Luca Mondino è un perfetto esempio di ambizione, dedizione, sacrificio e passione. Il suo percorso lo ha portato a gareggiare sul palcoscenico del prestigioso Mr. Universe in Inghilterra, un evento a livello mondiale per gli appassionati e gli atleti di bodybuilding.

Partito da zero, Luca ha sempre avuto un sogno: trasformare il suo amore per il bodybuilding in una carriera, mettendosi sempre più in gioco. Non solo ci è riuscito, ma è riuscito a farlo in grande stile.

Oggi, oltre ad essere un personal trainer molto richiesto, è diventato un punto di riferimento per chi desidera intraprendere un percorso di crescita fisica, allenando e motivando altri a raggiungere i propri obiettivi fisici.

La vera svolta è arrivata con la sua partecipazione a Hull City lo scorso 25 maggio, dove ha gareggiato con la Nazionale italiana nella competizione di bodybuilding Mr.Universe. Un'esperienza che lo ha visto classificarsi tra i primi 6 migliori atleti della competizione, oltre ad essere il più giovane. Un traguardo che non è solo un riconoscimento del suo talento, ma anche una prova della sua forza di volontà e disciplina.

"Essere parte della nazionale italiana e gareggiare al Mr. Universe è stato un sogno che si è realizzato", afferma Luca. "Sono grato a tutti coloro che mi hanno supportato durante il mio percorso, in particolare alla federazione BBF Italia e PCA Italia, che mi hanno dato l'opportunità di rappresentare l'Italia a livello mondiale."

Luca non dimentica mai di ringraziare il suo preparatore, Gianluca Degan, per la sua guida tecnica e strategica, ma anche la sua famiglia e tutti coloro che lo hanno sostenuto lungo il cammino. Senza il loro supporto, ammette, non sarebbe mai arrivato dove è oggi.

La sua determinazione è contagiosa, e il suo esempio è un'ispirazione per molti che desiderano intraprendere un percorso simile in qualsiasi ambito.

"In questo sport, la fatica non finisce mai", conclude Luca, "ma è proprio la fatica che ti permette di arrivare lontano."