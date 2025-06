Quattro gattini appena nati abbandonati tra i capannoni dell'area industriale a Borgo San Dalmazzo

Quattro gattini appena nati, abbandonati in un cartone all’interno di un’area industriale, sono stati salvati la mattina di mercoledì 28 maggio dagli operatori della Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo.

I piccoli, infreddoliti, impauriti e visibilmente affamati, hanno attirato l’attenzione di alcune dipendenti di una azienda. Uditi i loro miagolii, li hanno prontamente soccorsi richiedendo poi l’intervento del Servizio Tutela Animali della Polizia Municipale borgarina.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti rilevando che i piccoli, non ancora svezzati, necessitavano di cure immediate e grazie alla pronta disponibilità dell’associazione “Il gatto per te” di Cervasca hanno provveduto al recupero e alla consegna presso la sede dell’associazione per le primissime cure e attenzioni di cui gli animali necessitavano.