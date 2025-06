Alla scoperta delle imprese benesi

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Bene Vagienna, guidati dalla loro insegnante Maria Antonietta Giordano, hanno approfondito l’aspetto economico di alcune imprese sul territorio, andando a intervistare, a piccoli gruppi, le aziende agricole “Manassero“ e “Perucca”, i dipendenti dell’industria “Eurostampa”, il “Salumificio Benese”, il panificio artigianale “ Delle Rose” e la trattoria “ Fieramosca”.

I ragazzi hanno posto agli imprenditori specifiche domande per provare a comprendere come si svolgono le diverse mansioni nell’ arco della giornata, arrivando a interessanti conclusioni. Al di là dell’aspetto economico, più o meno remunerativo, gli alunni si sono resi conto delle difficoltà quotidiane che ogni lavoro comporta e delle soddisfazioni professionali che si possono ottenere.

Salumi, torcetti, pizze, biro, calendari e bloc -notes sono il lauto bottino offerto dai vari imprenditori incontrati durante l’intervista.

Per concludere, è doveroso affermare che tale esperienza ha entusiasmato tutti, infatti ha contribuito a far riflettere sull’importanza del lavoro nella vita quotidiana delle persone, e perché no, a trarne spunto per una scelta professionale futura.