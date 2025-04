Cuneo, controlli in zona Stazione: la Polizia Locale ferma un uomo con un coltello

Nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli nella zona della Stazione da parte della Polizia Locale di Cuneo. Nel pomeriggio dello scorso mercoledì 26 marzo, un uomo, sorpreso dagli agenti a consumare alcolici in corso Giolitti, ha assunto un comportamento censurabile durante l’identificazione. Il soggetto, di origini straniere, ha simulato un malessere, rapidamente smentito dai sanitari intervenuti sul posto. Successivamente, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del distaccamento per la contestazione della violazione dell’ordinanza antialcol e per ubriachezza manifesta. Dalle verifiche è emerso che aveva precedenti penali, tra cui minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Dunque, visti i precedenti e l’atteggiamento poco collaborativo, è stata richiesta all’autorità provinciale di pubblica sicurezza l'applicazione di una misura cautelare.

Inoltre, nei giorni precedenti, durante il servizio serale, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato quattro persone in piazzale della Libertà. Risultate sprovviste di documenti, sono state accompagnate in Questura, dove è emersa la loro cittadinanza comunitaria (della Cechia). Durante i controlli, uno di loro è stato trovato in possesso di una modesta quantità di droga e di un coltello, poi sequestrati.

L’uomo è stato denunciato per violazione della legge sul porto d’armi e segnalato alla Questura per la detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.