Terzo Guinness World Record per il rapper saviglianese “Shame”: superate le 50 ore di freestyle

Ne sarebbero bastate 48 per riprendersi il Guinness World Record ma il rapper saviglianese Fabio “Shame” Errico è andato oltre, superando le 50 ore continuative di freestyle (per i poco avvezzi, espressione canora tipica del mondo hip hop votata all’improvvisazione totale).

L’impresa – davvero titanica – si è conclusa proprio nella mattinata di oggi (giovedì 5 giugno), all'hotel Garden di Praia a Mare, in Calabria. I microfoni si sono accesi martedì 3, invece; per Fabio soltanto cinque minuti di pausa per ogni ora di freestyle conseguita. Con lui tanti amici e sostenitori, la fidanzata – anche lei cantante cuneese – Benedetta Curti, oltre alla troupe tecnica che si è occupata di riprendere il grande evento, impostare le basi musicali e tradurre l’intera prova sulla conosciutissima piattaforma di live streaming Twitch. Si attende, ora, la convalida della performance.

Fabio ha conosciuto la musica con lo strumento del pianoforte e, dopo otto anni di conservatorio, è passato al rap. Come rapper ha partecipato a MTV Spit Tour 2015, AlleyOop 2016, Genova hip hop festival 2018, Tecniche Perfette Piemonte 2018/2019 e oltre altre 100 competizioni. È la terza volta che acquisisce il Guinness World Record per il freestyle: la prima, storica, l’ha visto rappare per 25 ore in piazza Santarosa a Savigliano, la seconda per 36. Fino a convalida avvenuta, attualmente, il record è detenuto da un rapper giapponese che ha totalizzato - a ventiquattro ore di distanza da lui, nel 2021 - appena un'ora in più.

Un traguardo incredibile e, letteralmente prima di oggi, inimmaginabile. Di cui tutto il mondo musicale nostrano dovrebbe andar fiero, non solo quello provinciale: Cuneo, come spesso accade anche se non lo si sa, c’è. E si vede. O si sente.