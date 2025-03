Aria più fredda e condizioni instabili: avvio di aprile con un colpo di coda dell'inverno

Un'alta pressione sull'Europa centrale collegata ad una bassa sul Mediterraneo convoglieranno aria più fredda da est nei prossimi giorni, facendo abbassare le temperature e portando qualche nevicata fino a quote basse sulle Alpi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 31 marzo

Ancora una bella giornata primaverile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime tra 17 e 19°C. Venti irregolari da nordest con raffiche di Foehn in serata sulle pianure orientali. In mattinata ancora venti settentrionali sulla Liguria in attenuazione dal pomeriggio.

Domani martedì 1 aprile

Il nuovo mese parte con ancora cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, poi graduale aumento della nuvolosità da est al pomeriggio con prime precipitazioni sulle Alpi occidentali e cuneese dalla serata dai 1000 metri. Temperature in calo con minime comprese tra 5 e 9 °C, localmente anche più basse. Massime comprese tra 12 e 16 °C. Venti generalmente deboli nord orientali, più forti su Appennino ligure orientale. Moderati settentrionali in serata su Liguria occidentale.

Mercoledì 2 aprile

Mercoledì cielo molto nuvoloso o coperto sui settori occidentali, con precipitazioni diffuse sulle zone alpine e neve che si spingerà fino ai 800/900 m nelle ore notturne sul cuneese. Altrove deboli piogge. Ancora forte incertezza sulle quantità previste. Lento miglioramento a partire dalla serata. Temeprature ancora in calo nelle massime che non andranno oltre i 10/13 °C sulle pianure, qualcosa in più sulle coste. Minime invece in aumento a causa della copertura nuvolosa. Venti ancora moderati nordorientali su levante ligure, settentrionali anche forti su Liguria occidentale. Mentre sul Piemonte potrebbero essere deboli occidentali tra pianure e Alpi.

Da giovedì 3 aprile

Un temporaneo aumento della pressione porterà un po' di stabilità e belle giornate fino a domenica, con temperature in aumento proprio nel weekend. Tuttavia sarà una breve parentesi con ritorno a condizioni più invernali dalla settimana prossima.

